PSG Mercato : Accord conclu, une jeune défenseur arrive à Paris !

Publié par Timothée Jean le 20 juillet 2022 à 19:50

PSG Mercato : En pleine tournée promotionnelle au Japon, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir sa troisième recrue estivale.

PSG Mercato : Un accord de principe trouvé avec Nordi Mukiele

C’est l’une des priorités du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Le club entraîné par Christophe Galtier s’active dans tous les sens pour faire venir un nouvel axial, capable d’évoluer dans une défense à 3. Et si la piste menant au roc défensif de l’Inter Milan, Milan Skriniar, s’est considérablement refroidie ces dernières semaines, le PSG a décidé de rabattre sur une autre cible. L’Équipe révélait récemment que le club parisien a entamé des négociations pour faire venir Nordi Mukiele (24 ans).

Les contacts avec l’international tricolore (1 sélection) se sont même intensifiés ces dernières heures, au point où les dirigeants parisiens touchent enfin au but pour sa signature. Selon les dernières informations de RMC Sport, l'arrière droit du RB Leipzig aurait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Le club parisien devra à présent s’entendre avec le club allemand afin de boucler sa signature. Et c’est là que les choses se compliquent pour l’instant.

PSG Mercato : Le RB Leipzig intransigeant pour Nordi Mukiele

Selon la source, la direction du Paris Saint-Germain, qui s’intéresse à Nordi Mukiele depuis plusieurs semaines, aurait déjà formulé deux offres pour boucler son transfert. Mais jusqu’ici, les dirigeants du RB Leipzig se montrent intransigeants dans les négociations. Ces derniers espèrent surtout toucher un très joli chèque sur le départ de leur joueur, dont le bail expire en juin 2023.

Pour l’heure, peu d’éléments ont filtré concernant le montant requis pour la finalisation de cette opération. Mais selon le média sportif, l’écart entre les exigences financières du RB Leipzig et l’offre du PSG ne serait plus conséquent. Les deux écuries pourraient trouver un terrain d’entente dans les prochains jours. Les négociations se poursuivent toujours dans ce sens. Le PSG semble donc bien parti pour boucler sa troisième recrue estivale, après les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike.