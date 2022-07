ASSE Mercato : Une recrue de top niveau renforce l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2022 à 23:14

ASSE Mercato : Une troisième joueuse américaine a renforcé l’équipe féminine de Saint-Étienne, ce jeudi. Elle est la 8e recrue estivale des Stéphanoises.

ASSE Mercato : Phoenetia Browne rejoint les Amazones !

L’ ASSE tient sa huitième recrue estivale au sein de son équipe féminine, reléguée en deuxième division à l’issue de la saison dernière. L’attaquante américaine de 28 ans, Phoenetia Browne, a déposé ses valises à l’AS Saint-Étienne. Elle rejoint l’effectif de Laurent Mortel où l’ont précédé deux compatriotes : Peyton DePriest (attaquante de 22) et Mariah Powers (défenseure de 27 ans), mardi. Phoenetia Browne, native de New York, arrive à l’ ASSE avec son expérience internationale acquise au fil de sa carrière séniore entamée à New Jersey Copa FC (aux États-Unis). Elle a joué ensuite à Sindri (Islande), au CSFA Ambilly (France), à l’Olimpia Cluj (Roumanie), à l’Aland United (Finlande), à Fimleikafélag Hafnarfjaroar (Islande) et enfin au SC Sand (Allemagne).

La joueuse « rapide et douée dans le jeu aérien » est heureuse de pouvoir défendre les couleurs vertes. « Je suis très enthousiaste de signer ici, à Saint-Étienne, avec la mission de retourner en première division. C’est une chance de jouer dans un club historique et d'évoluer dans un environnement très professionnel. C’est un club idéal pour performer, j’ai hâte de voir la suite », a déclaré Phoenetia Browne.

Le coach des Vertes séduit par le profil de l'attaquante américaine

Laurent Mortel, entraîneur de l' ASSE, est séduit par le profil de la recrue américaine. « Phoenetia est une attaquante axiale avec un profil athlétique. On en avait besoin pour équilibrer notre effectif. Elle va nous permettre de conserver le ballon, tout en étant également capable de se projeter. Elle possède plusieurs cordes à son arc, ce qui nous sera très utile cette saison », a-t-il décrit. Outre Peyton DePriest, Mariah Powers et naturellement Phoenetia Browne, les Vertes ont enregistré les arrivées d’Élise Legrout, Chloé Marty, Chloé Tapia, Tanya Romanenko et Anaëlle Anglais.