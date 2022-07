Atlético Madrid Mercato : Luis Suarez connaît son futur club !

Publié par Nicolas le 22 juillet 2022 à 17:50

Atlético Madrid Mercato : Alors que l'on s'impatientait de savoir où il jouerait l'année prochaine, Luis Suarez a pris une surprenante décision.

Atlético Madrid Mercato : Luis Suarez a décidé de rentrer en Uruguay

Alors que le monde du football attendait de voir où allait rebondir l'ancien joueur du Barça et de l'Atlético Madrid parmi des grands clubs européens, Luis Suarez aurait tout simplement décidé de rentrer en Uruguay. L'idée du Pistolero est de revenir dans le club qui l'avait fait débuter chez les Pros : El Nacional.

Alors que le buteur uruguayen a été cité du côté du Borussia Dortmund pour pallier la longue absence de Sébastien Haller, des journalistes allemands et uruguayens ont confirmé la décision prise par le buteur de la Celeste. Suarez avait rejoint l'Europe en 2006 et avait défendu les couleurs de l'Ajax, avant de découvrir la Premier League avec Liverpool, puis la Liga avec le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le journaliste Rodri Vásquez précise que le buteur uruguayen va signer jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et qu'il jouera la Copa Sudamericana (équivalent de l'Europa League) ainsi que le Tournoi de clôture au Mexique.

Atlético Madrid Mercato : Choix surprenant de l'ancien attaquant des Colchoneros

Luis Suarez avait laissé entendre qu'il voulait rester en Europe au moins une année supplémentaire pour continuer à jouer au très haut niveau. Alors qu'il avait été proposé au Borussia Dortmund, on aurait pu penser que les deux parties s'entendraient sur une durée de contrat relativement courte (un an), ce qui laisserait le temps à Sébastien Haller de revenir sur les terrains, et à Luis Suarez de continuer à jouer la Ligue des Champions.

Le goleador uruguayen n'a pas donné suite à cette piste. Le choix de l'ancien attaquant des Colchoneros est surprenant lorsque l'on sait qu'il a récemment refusé des clubs du même standing, voire de standing supérieur au Nacional. Ainsi, le club argentin du River Plate et le club américain du DC United ont tenté des approches mais cela n'a jamais abouti. Aston Villa et l'Atalanta Bergame ont à leur tour montré un intérêt mais aucun accord n'a pu être conclu. On devrait donc probablement retrouver Luis Suarez sur les pelouses sud-américaines dans les prochaines semaines.