ASSE Mercato : Un nouveau départ se profile en attaque

Publié par Ange A. le 21 juillet 2022 à 08:00

ASSE Mercato : Un attaquant de l’AS Saint-Étienne suscite un fort intérêt. Un club du Golfe voudrait s’attacher ses services.

ASSE Mercato : Un buteur des Verts sur le départ

L’AS Saint-Étienne vient de boucler l’arrivée de deux nouveaux renforts. Mathieu Cafaro et Victor Lobry ont officiellement été présentés par l’ ASSE. Leur arrivée vient quelque peu compenser les défections enregistrées dans le secteur offensif stéphanois. Lequel a enregistré de grosses pertes suite aux départs gratuits de Wahbi Khazri, Romain Hamouma ou encore Arnaud Nordin. Alors que Saint-Étienne vient d’enregistrer de nouvelles recrues, un autre attaquant pourrait faire l’objet d’un départ cet été. Stéphanois le plus décisif de la saison écoulée, Denis Bouanga ne dispose plus que d’un an de contrat. Après la vente de Lucas Gourna-Douath, la direction des Verts n’est pas contre celle de l’attaquant gabonais. Lequel intéresse quelques formations de Ligue 1 et même dans le Golfe.

Un nouveau prétendant surprise pour Denis Bouanga

Le site pro-stéphanois Peuple Vert assure que Denis Bouanga figure sur les tablettes d’un club à Dubaï. L’ailier de 27 ans serait même « la priorité » d’Al Nasr. De sources locales, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne aurait même déjà reçu une offre de la part de ce prétendant surprise. « Le joueur gabonais "Denis Bouanga" a une offre officielle du club d’Al-Nasr uniquement. L’administration d’Al-Nasr s’intéresse au joueur et le considère comme l’une de ses options les plus importantes. Elle attend de prêter Betty Martinez à l'un des Emirats clubs au cours des prochains jours pour boucler ses négociations avec le joueur gabonais », font savoir ces sources.

Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse de l’international gabonais (32 sélections/7 buts). L’attaquant de l’ ASSE est aussi courtisé par le Lille OSC, le FC Nantes et le Borussia Mönchengladbach. Le club allemand vient d’ailleurs de céder le Suisse Breel Embolo à l’AS Monaco et pourrait détourner le Gabonais d’un vol vers le Golfe.