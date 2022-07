OGC Nice Mercato : Le Gym insiste pour une pépite italienne

Publié par Thomas G. le 25 juillet 2022 à 22:02

OGC Nice Mercato : À la recherche d'un nouvel arrière gauche, le Gym aurait jeté son dévolu sur un prodige de Serie A, évoluant à Empoli.

OGC Nice Mercato : Une pépite italienne dans le viseur du Gym

Après l’éviction de Julien Fournier et Christophe Galtier, Jim Ratcliffe a réaffirmé ses ambitions concernant le projet d'Ineos à Nice. L'OGC Nice fait toujours partie de la lsite des outsiders dans la course au podium cette saison en Ligue 1. Les Aiglons veulent devenir un club qui compte en France et en Europe. Dans cette optique, les Niçois souhaitent réaliser un bon mercato.

Lucien Favre a ciblé plusieurs chantiers et l’un d’entre eux s'avère être le renforcement du coté gauche de la défense. Depuis le depart d'Hassanne Kamara à Watford, Melvin Bard n’a plus de réels concurrents. L’entraîneur suisse veut recruter un nouvel arrière gauche pour pousser l’espoir français dans ses retranchements. Après avoir pisté Layvin Kurzawa, les Aiglons sont revenus à la charge pour un prodige italien. Selon Nicolo Schira, l’OGC Nice a transmis une offre de 7 millions d’euros pour le latéral gauche Fabiano Parisi. Le défenseur d’Empoli a été l’une des révélations d’Empoli la saison dernière qui avait terminé 14e de Serie A. À l’heure actuelle, Empoli et l’OGC Nice n’ont pas trouvé d’accord, le club toscan souhaiterait recevoir 10 millions d’euros pour l’espoir italien de 21 ans.

OGC Nice Mercato : Fabiano Parisi, une perle rare pour le Gym

Fabiano Parisi est l’un des espoirs les plus prometteurs d’Italie, le natif de Solofra est considéré comme l’un des futurs tauliers de la Squadra Azzurra. Son profil est en adéquation avec le projet Niçois qui a pour but de recruter ce type de talent. Capable d’évoluer en tant que milieu gauche et en défense, l’espoir italien offrirait plusieurs possibilités à Lucien Favre. Son agilité et sa qualité technique lui permettent de se projeter et d’être présent dans le camp adverse. Fabiano Parisi est un latéral offensif qui sait se montrer décisif avec des passes décisives et des buts.