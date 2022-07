ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne tient la réponse d'un joueur visé

Publié par ALEXIS le 25 juillet 2022 à 21:02

ASSE Mercato : Un troisième joueur de l’ESTAC, dont le nom est associé à l’AS Saint-Étienne a répondu à la rumeur qui l’annonce chez les Verts.

ASSE Mercato : Florian Tardieu répond à l'AS Saint-Étienne

L’ ASSE a réussi à attirer deux joueurs de l’ES Troyes AC, avec l’implication de son nouvel entraineur Laurent Batlles (46 ans). Jimmy Giraudon (défenseur central, 30 ans) et Dylan Chambost (milieu offensif, 25 ans) ont rejoint leur ancien coach de Troyes à l’AS Saint-Étienne. Ils se sont engagés librement avec le club relégué en Ligue 2. Le nom de Florian Tardieu, un autre joueur du club aubois, circule à Saint-Étienne. Il est annoncé avec instance chez les Verts. Une grosse rumeur à laquelle le milieu défensif, agacé, a réagi. « Je ne me prends plus la tête. Au début, j'étais là à répondre à droite à gauche. Maintenant, je suis là, je m'entraîne et je ne me pose pas de question », a-t-il confié à L’Est Éclair. « Je suis bien ici (à Troyes, ndlr) et ce qu'il se passera, eh bien ça se passera. […] C’est un peu chiant d’entendre toutes ces rumeurs, sur moi et sur le club... » a-t-il glissé.

Aucune offre concrète de l' ASSE à l'ESTAC !

À la suite de la réaction de Florian Tardieu, le quotidien régional a fait des révélations. Selon le média, le joueur de 30 ans n’a jamais demandé à quitter l’ESTAC. De plus, l’ ASSE n’a encore transmis aucune offre concrète à la direction troyenne à en croire la source. Notons que contrairement à Jimmy Giraudon (défenseur central) et Dylan Chambost, Florian Tardieu n’est pas libre. Il est sous contrat avec l’ES Troyes AC jusqu’au 30 juin 2024. Il est même l’un des cadres de l’équipe de Bruno Irles (46 ans). La saison dernière, le milieu défensif a disputé 30 matchs en Ligue 1 et a inscrit 4 buts pour 2 passes décisives.