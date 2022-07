ASSE : Ligue 2, une bonne nouvelle est tombée à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 02:15

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE jouera son premier contre le Dijon FCO, samedi. À quelques jours de ce rendez-vous, les Stéphanois ont reçu une bonne nouvelle.

ASSE : Les supporters de l’AS Saint-Étienne autorisés à Dijon

Le match de l’ ASSE contre le Dijon FCO, comptant pour la première journée de la Ligue 2, ce samedi 30 juillet (15h) au stade Gaston-Gérard, va finalement se disputer devant les supporters de Verts. L’indiction de déplacement du peuple vert, décidé par le préfet de Côte-d’Or le 19 juillet dernier, a finalement été levée. Si l’on en croit les informations de France 3 Régions, la préfecture de Côte-d’Or s'est ravisée, en autorisant le déplacement des supporters de l'AS Saint-Étienne à Dijon, ce samedi. Ce qui est une bonne nouvelle pour Laurent Batlles et son équipe, qui ont besoin du soutien de leur public pour ce match si important en début de saison.

Toutefois, la préfecture a pris des dispositions particulières pour éviter des débordements, lors de ce match d’ouverture de la saison 2022-2023. Des conditions ont été définies en vue de l’encadrement du public de l’ ASSE. Elles seront communiquées officiellement par la préfecture, mercredi, d'après la source.

L' ASSE sans son public face au Nîmes Olympique

Il faut rappeler que l’AS Saint-Étienne sera privé de ses supporters lors de ses quatre premiers matchs à domicile. Le club ligérien est effet sanctionné de 6 matchs à huis clos à Geoffroy-Guichard, dont 2 avec sursis, par la Ligue de football professionnel (LFP). Cela, à cause des incidents sur son terrain, lors du match retour des barrages contre l’AJ Auxerre, le 29 mai 2022. Les supporters stéphanois avaient fait usage de fumigènes et envahi la pelouse à l’issue du match décisif perdu par leur équipe aux tirs au but. Concrètement, l’ ASSE jouera sans son public, contre le Nîmes Olympique, lors de la 2e journée de Ligue 2, le 6 aout prochain, pour commencer.