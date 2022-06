ASSE - Auxerre : La sanction est tombée pour l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 22:21

L’ ASSE a écopé d’une lourde sanction, de la part de la Commission de Discipline de la LFP. Il s’agit de retrait de points et de matchs à huis clos.

ASSE : 3 points en moins en L2 et 4 matchs à huis clos, pour commencer

La Commission de Discipline de la LFP a rendu sa décision, ce jeudi 23 juin, sur le match retour des barrages entre l’ ASSE et l’AJ Auxerre. Un match capital disputé le 29 mai dernier et marqué par des incidents au stade Geoffroy-Guichard. La Ligue de football professionnel (LFP) a été sans pitié pour l’AS Saint-Étienne, relégué en Ligue 2. « Au regard des incidents survenus à l’issue de la rencontre AS Saint-Étienne – AJ Auxerre, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé le 30 mai 2022 de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne : six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023; six matchs à huis clos du stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis », a décidé la Ligue. L'équipe de Laurent Batlles démarrera donc la Ligue 2 avec 3 points en moins.

Des « incidents graves » qui coutent cher à l'AS Saint-Étienne

Pour rappel, les supporters de l’ ASSE avaient envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, lors du match décisif perdu aux tirs au but (0-0, 5 tab à 4). Ils avaient également fait usage de fumigènes provoquant l’insécurité, la panique et une grosse frayeur dans l’enceinte. Le lendemain du match, la LFP avait qualifié les incidents de graves et mis le dossier en instruction. « Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE - AJ Auxerre du dimanche 29 mai 2022, comptant pour les barrages de Ligue 1 Uber Eats, la Commission de Discipline décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », avait communiqué l’instance.