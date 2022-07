FC Nantes Mercato : Le FCN pousse pour un joueur de la Fiorentina

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2022 à 00:11

FC Nantes Mercato : Un attaquant international, évoluant à la Fiorentina, serait une cible du FCN, engagé en coupe d'Europe (Ligue Europa) cette saison.

FC Nantes Mercato : Le FCN tente de se faire prêter Christian Kouamé

Le FC Nantes a certes recruté Mohamed Mostafa et Evann Guessand, deux attaquants de pointe, mais n’a pas bouclé son mercato. Le club de la Cité des Ducs serait intéressé par le profil de Christian Kouamé, un attaquant déjà suivi la saison dernière. « L'attaquant de la Fiorentina intéresse de nouveau les Canaris. Le club nantais travaille de nouveau cette piste ces derniers jours », selon les informations de L’Équipe. Le FCN aurait d’ailleurs initié les négociations pour s’attacher les services de l’International ivoirien (14 sélections, 1 but) cet été. Le quotidien sportif révèle des contacts avec la Viola et les représentants du joueur de 24 ans. Selon le média, « les premiers échanges tournent autour d'un prêt avec une option d'achat ».

En effet, le coach du FC Nantes peut compter sur les recrues Mostafa et Guessand ou encore Bridge Ndilu, en pointe de l’attaque. Mais il est possible que deux joueurs offensifs quittent la Jonelière avant la fermeture du mercato d’été, le 31 aout. L’ailier gauche ghanéen Moses Simon et le milieu offensif Ludovic Blas (15 buts et 5 passes décisives la saison dernière) sont très convoités. Ils pourraient faire l'objet de transfert en cas d'offres intéressantes à Waldemar Kita.

L'attaquant ivoirien a pris du galon à Anderlecht

Pour rappel, le FC Nantes a tenté de recruter Christian Kouamé la saison dernière. Mais la Fiorentina l’avait finalement prêté au RSC Anderlecht. En Belgique, il avait fait une belle saison marquée par 13 buts et 10 passes décisives, en 36 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Grâce à ses performances, le polyvalent attaquant (il peut également jouer sur les ailes) a attiré l’attention de courtisans. À Florence, l’encadrement technique des Violets a changé son regard sur l’Ivoirien. Il n’est plus le joueur indésirable débarqué du Genoa pour 11 M€, en 2020. Notons que Christian Kouamé est sous contrat avec le club de Serie A jusqu’au 30 juin 2024. Sa cote est évaluée à 9 M€.