ASSE : Le terrible constat de Laurent Batlles après Dijon

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 20:11

ASSE : L’AS Saint-Étienne s’est inclinée face à Dijon ce samedi pour sa première sortie en Ligue 2. Laurent Batlles a livré son analyse.

ASSE : Les Verts ratent leur retour en Ligue 2

Ce samedi marquait le retour de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2. Le retour dans l’antichambre de la Ligue 1 n’est pas celui espéré par Laurent Batlles et ses troupes. L’ ASSE a plié l’échine sur la pelouse du Dijon FCO (2-1). Mickaël Le Bihan (29e) et Bryan Soumaré (41e) se sont mués en bourreaux des Verts. Ayman Aiki (69e) a réduit la marque pour les visiteurs sans que ceux-ci ne parviennent à revenir au score. Outre la défaite, l’autre point noir de la journée côté stéphanois est l’expulsion de Denis Bouanga, passeur décisif pour Aiki. L’attaquant gabonais, annoncé en MLS, a été exclu en fin de match. Entraîneur de Saint-Étienne, Laurent Batlles ne s’est pas montré tendre envers ses poulains. Le technicien stéphanois estime même que le score aurait pu être plus lourd.

Batlles sans pitié pour les Verts après Dijon

« La première mi-temps a été complètement ratée à tous les niveaux. (...) On aurait pu prendre beaucoup plus de buts. (...) On n’a pas été assez cohérent dans le jeu. (...) On a perdu trop de ballons, on a perdu trop de duels », a d’abord lâché l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne au micro de beIn Sports. Le coach de l’ ASSE reconnaît également qu’il faut du temps pour que ses poulains s’habituent à son 3-5-2. « On sait que c’est un système où il faut tout le temps le ballon, il faut avoir la maîtrise technique, et aujourd’hui on a perdu trop de ballons et de duel […] On sait que c’est un système où il faut tout le temps le ballon, il faut avoir la maîtrise technique, et aujourd’hui on a perdu trop de ballons et de duels », a concédé Laurent Batlles. Battu par Dijon, Saint-Étienne va tenter de se relancer contre Nîmes lors de la prochaine journée.