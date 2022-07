ASSE Mercato : Nouvelle vente imminente à Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 08:31

ASSE Mercato : Le départ de Denis Bouanga de l’AS Saint-Étienne se précise. L’attaquant gabonais aurait tranché pour son futur club.

ASSE Mercato : La prochaine destination de Denis Bouanga déjà connue

Un nouveau départ se profile en attaque à l’AS Saint-Étienne. Après Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma, l’ ASSE devrait perdre Denis Bouanga. L’attaquant gabonais ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le club ligérien. Les dirigeants stéphanois ne seraient pas contre un départ de Bouanga cet été, de peur de le voir partir libre dans un an. L’ailier gabonais ne manque pas d’ailleurs de courtisans. En Ligue 1, des intérêts du Lille OSC ou encore de l’OGC Nice ont souvent été évoqués sans suite concrète. L’attaquant de 27 ans est également courtisé en Angleterre. Les Anglais de Norwich City auraient coché son nom. Pas intéressé par un défi en Championship (D2 Anglaise), le buteur stéphanois devrait rebondir dans un championnat exotique.

Départ imminent de Bouanga vers la MLS ?

Foot Mercato assure que Denis Bouanga devrait poursuivre sa carrière à Los Angeles. Le média en ligne indique que l’attaquant de l’AS Saint-Étienne n’est pas insensible à l’intéresse de la franchise nord-américaine. Il aurait déjà donné son accord pour rejoindre la MLS. Un contrat de 4 ans est évoqué. Selon le site spécialisé, l’affaire pourrait rapporter 7 millions d’euros à l’ ASSE. « L’opération pourrait atteindre 7 M€, même si pour l’heure aucune offre ferme n’a été déposée par le club américain. À noter que l’ancien Nîmois était très sérieusement suivi par le club anglais de Norwich mais que Bouanga n’était pas très chaud à l’idée d'évoluer en Championship », assure la source.

Le journal Le Progrès indique pour sa part que le transfert de Denis Bouanga est imminent. « Les contacts sont avancés, il y a des chances que cela aille au bout », a souligné la publication régionale.