OM Mercato : Dieng vers une destination de prestige cet été ?

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 23:41

OM Mercato : L’Olympique de Marseille pourrait céder Bamba Dieng cet été. Un cador portugais s’intéresserait à l’attaquant sénégalais.

OM Mercato : Bamba Dieng vers la sortie à Marseille

Bien qu’encore en quête de renfort, l’Olympique de Marseille est également en mode dégraissage. L’ OM s’est déjà débarrassé de quelques éléments. Luis Henrique et Nemanja Radonjic ont respectivement été prêtés avec option d’achat à Flamengo et au Torino. Luan Peres vient d’être vendu aux Turcs de Fenerbahçe. D’autres départs sont attendus à Marseille. Jordan Amavi n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor et aurait même déjà été mis à l’écart selon La Provence.

Quant à Konrad de La Fuente, il pourrait retourner en Liga. Un prêt au Real Valladolid est évoqué par Matteo Moretto. Auteur d’un exercice prometteur pour sa première saison complète avec les pros, Bamba Dieng est également annoncé sur le départ. Le Sénégalais n’a pas été aligné lors des trois derniers matchs de Marseille. Au sortir de la dernière rencontre contre le Bétis, le coach marseillais a d’ailleurs indiqué que l’attaquant de 22 ans n’était que son cinquième choix dans la hiérarchie à son poste.

Un club portugais à fond sur Dieng ?

Foot Mercato révèle un intérêt du Benfica Lisbonne pour Bamba Dieng. Le média en ligne croit savoir que le club portugais souhaite s’attacher les services du Sénégalais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une option qui deviendrait obligatoire après 15 rencontres jouées. Le pensionnaire de Liga BWIN proposerait 12 millions d’euros pour lever cette option.

Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse de l’ OM en cas d’offre du club portugais. Lequel devra composer avec la concurrence d’autres prétendants pour la pépite marseillaise. Le média britannique Hitc a récemment révélé des intérêts de Newcastle United et West Ham pour Dieng. Le champion d’Afrique est encore sous contrat jusqu’en 2024.