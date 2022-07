OM Mercato : Longoria tient une signature majestueuse à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2022 à 19:10

OM Mercato : Pablo Longoria continue de renforcer l’Olympique de Marseille. Le président du club phocéen aurait ainsi bouclé une signature prodigieuse.

OM Mercato : Pablo Longoria a signé son 5e jeune joueur

L'Olympique de Marseille poursuit son renforcement sur le marché des jeunes joueurs durant ce mercato estival. En effet, selon les informations divulguées ce dimanche par le journal Est-Républicain, Enzo Sternal s’est engagé avec l’Olympique de Marseille avec son départ de l’AS Nancy-Lorraine, qui devrait toucher une belle indemnité. Même si le quotidien ne donne aucune indication sur le montant versé par Pablo Longoria pour obtenir la signature de l’ailier de 15 ans, le compte Twitter Treize013, bien informé sur le centre de formation du club phocéen, annonce un deal à hauteur de 600.000 euros.

« Je ne sais pas si ça a été dit, mais on m’indique que Enzo Sternal (2007) a signé son premier contrat professionnel à l’OM en provenance de L’ASNL contre à peu près 600.000€. Espérons que le jeune Enzo se sente bien à l’OM, souhaitons-lui bonne chance pour son expérience à Marseille », indique le réseau social. Promis à un bel avenir, Enzo Sternal va intégrer la formation marseillaise. Une signature qui répond exactement aux ambitions de Pablo Longoria pour l’OM.

OM Mercato : Les ambitions de Longoria pour l’avenir de Marseille

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait exprimé son souhait de faire grandir l’Olympique de Marseille et pour cela il faut répondre aux problématiques du court, moyen et long terme. D’où un important recrutement pour le centre de formation.

« Il y a toujours le court terme: avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. À l’OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. À moyen terme, c’est l’éthique et du respect pour un propriétaire qui investit beaucoup d’argent qui cherche à ce qu’il y ait un lendemain au club. À long terme, c’est avoir des joueurs jeunes, les développer, c’est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C’est un équilibre », déclarait Longoria en conférence de presse.