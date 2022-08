Bordeaux Mercato : Un gardien de but connu en L1 proposé au FCGB

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 01:35

Bordeaux Mercato : Sans club depuis l’été 2021, un gardien de but connu en Ligue 1 a été proposé au FCGB, mais la réponse des Girondins a été cash.

Bordeaux Mercato : Yoan Cardinale repoussé par le FCGB

Sans club depuis la fin de son contrat à l’OGC Nice, il y a plus d’un an, Yoan Cardinale aurait pu rebondir à Bordeaux, à la place de Benoît Costil (35 ans) parti à l’AJ Auxerre. En effet, le nom du portier de 28 ans a été proposé aux Girondins selon les informations de Sud Ouest. Mais l’ex-gardien de but du Gym n’a pas emballé la direction du FCGB. Ses services ont été repoussés selon la source, malgré son statut de joueur libre. Depuis fin juin 2021, Yoan Cardinale est à la recherche d’un nouveau projet, afin de poursuivre sa carrière. Cependant, il ne trouve pas de point de chuter, bien que son expérience du haut niveau parle pour lui. Le natif de La Ciotat totalise 75 matchs de Ligue 1. Il a aussi disputé 10 rencontres en Europa League et 4 lors des qualifications en Ligue des Champions.

David Guion fait confiance à Gaëtan Poussin

À Bordeaux, David Guion a décidé de faire confiance à Gaëtan Poussin (23 ans) après le départ de Benoît Costil et la mise à l’écart de Davy Rouyard (23 ans). C’est en effet le portier formé au Château du Haillan qui était dans les perches de Bordeaux, samedi, lors de la première journée de Ligue 2 contre Valenciennes FC (0-0). La recrue estivale polonaise Rafal Straczek (23 ans) était la doublure de Gaëtan Poussin sur la feuille de match face au club nordiste. Rappelons que le jeune portier formé au FCGB a disputé 13 matchs pendant la deuxième moitié de la saison dernière, quand Costil avait été écarté.