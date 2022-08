Clermont Foot Mercato : Un départ se précise au CF63 sur fond de crise

Publié par ALEXIS le 02 août 2022 à 11:46

Clermont Foot Mercato : Un départ a été officialisé au CF63, mais ce n’est pas un joueur. Il s’agit d’un dirigeant qui a quitté le club auvergnat.

Clermont Foot Mercato : Jérôme Champagne quitte le CF63

Clermont Foot a informé du départ officiel d’un membre de son organigramme, Jerôme Champagne. Il était en charge de la communication et des relations politiques au sein du CF63, pendant un peu plus de trois ans. « Jerôme Champagne quitte le Clermont Foot 63. […] Il a pris une part importante dans le développement du club depuis le rachat en mars 2019. La montée historique en Ligue 1 en mai 2021 et le maintien au même niveau un an plus tard resteront comme des moments de fortes émotions vécues ensemble. Jérôme, l’ensemble du club te remercie pour ces années passées ensemble et te souhaite le meilleur pour la suite », a communiqué le club auvergnat sur son site internet officiel.

Ahmet Schaefer, président de Clermont Foot, a rendu un vibrant hommage à Jérôme Champagne. « Je remercie sincèrement Jérôme pour tout ce qu’il a apporté au club depuis notre arrivée en mars 2019. Il a grandement participé au développement des relations politiques au niveau local et national, à la mise en place d’une stratégie de communication dynamique et moderne et il nous a amené son expérience. Je garderai en mémoire tous les moments forts passés ensemble », a déclaré le patron de CF63.

Clermont Foot Mercato : Champagne « chassé » de Clermont

Selon le dirigeant de 64 ans, par ailleurs conseiller du président de Clermont Foot, il ne part pas de lui-même, mais a plutôt été poussé dehors. « Je ne quitte pas le club j’en suis chassé », a-t-il confié à La Montagne, qui parle « de clash majeur en coulisse ». Quant au Figaro, il évoque un départ « sur fond de désaccords internes, au niveau de la direction opérationnelle » du club clermontois.