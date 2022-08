OM Mercato : Une grosse vérité rétablie pour Veretout à Marseille

Publié par Timothée Jean le 05 août 2022 à 05:41

OM Mercato : Alors qu’il est proche de rejoindre Marseille, Jordan Veretout est au cœur d’une grosse polémique. La vérité est enfin rétablie sur cette affaire.

OM Mercato : Veretout au cœur d’une rumeur infondée à Marseille

« Est-il condamné ? Qu'a-t-il fait exactement ? Dans la vie, il faut avoir de l'éthique, des valeurs (…) Il faut avoir une réflexion générale sur ce type de sujet et respecter les personnes ». Tels sont les propos qu’a tenus Pablo Longoria en conférence de presse. Le président de l’Olympique de Marseille a fustigé l’acharnement populaire dont est victime Jordan Veretout sur les réseaux sociaux.

Alors que le milieu de terrain de l’AS Rome est proche de s’engager avec l’ OM, de nombreux supporters s’opposent à sa venue via les réseaux sociaux, avec le hashtag #VeretoutNotWelcome. Ces derniers s'appuient sur des rumeurs relatives à une affaire judiciaire concernant la belle-famille du joueur. Ils lui reprochent d’avoir pris parti pour son beau-père, quand bien même ce dernier était accusé d’inceste.

Les critiques à l’encontre de l’ancien joueur du FC Nantes se sont alors multipliées ces dernières heures sur la toile. Ces fans ont même organisé une véritable fronde en raison du rôle supposé qu’aurait joué Jordan Veretout dans cette affaire d’agression sexuelle, en payant les frais de justice de son beau-père. Par ricochet, il aurait ainsi cautionné son acte, une position immorale dénoncée en boucle sur les réseaux. Mais que s’est-il réellement passé dans cette affaire ? Le futur milieu de terrain de l’ OM a-t-il financièrement aidé le père de son épouse ? Foot Mercato s’est penché sur le dossier et apporte des précisions de taille.

OM Mercato : Aucun contact n’a lieu entre Veretout et l'accusé

La source précise que « le seul et unique versement fait aux avocats pénalistes, de l'ordre de 5000€, a bien été réglé par les filles de l'accusé ». Le prévenu a ensuite pris en charge la suite des frais. La source ajoute que depuis cette affaire, le couple Veretout a coupé les ponts avec l’accusé.

Via son compte Twitter, l’avocat de la défense, Maitre Joseph Cohen Sabban a aussi démenti ces rumeurs infondées, assurant que « c’est faux. Aucun contact n'a eu lieu entre Veretout et les avocats de son beau-père. Il a été payé par les filles du bonhomme qui l’ont toujours soutenu ! C'est d’autant plus pourri que jamais il n’a été concerné par les faits », a-t-il posté, rappelant au passage que ce n’est que ce matin qu’il a appris que son client était « le mari de Sabrina ». C’est donc une mise au point très limpide sur cette affaire.

Poussé vers la sortie par l’AS Rome, Jordan Veretout peut désormais se concentrer sur les ultimes détails de son transfert à l’ OM. Le joueur de 29 ans est attendu en fin de semaine à Marseille afin de passer la visite médicale avant de s’engager officiellement avec le club phocéen.