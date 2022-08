LOSC Mercato : C'est fait, un défenseur du TFC s'engage avec Lille !

Publié par ALEXIS le 05 août 2022 à 17:26

LOSC Mercato : Promu en Ligue 1 avec le Toulouse FC, un jeune défenseur a quitté le Téfécé au profit de Lille. Son transfert est officiel.

LOSC Mercato : Bafodé Diakité, nouvelle recrue de Lille

Ayant contribué à la montée de Toulouse FC en Ligue 1 la saison dernière, Bafodé Diakité ne jouera pas avec les Pitchouns, mais plutôt avec le LOSC. Le club nordiste a officialisé son transfert du TFC à Lille, ce vendredi. Le défenseur central a signé un contrat de quatre saisons, qui le lie aux Dogues jusqu’au 30 juin 2026. « Après avoir vécu sa formation et des débuts professionnels très prometteurs à Toulouse, Bafodé choisir aujourd’hui de rejoindre le LOSC, afin d’accélérer sa progression et de franchir un cap dans sa carrière », ont écrit les Lillois sur leur site internet.

International Espoir français et champion de la Ligue 2 en 2022, l’arrière de 21 ans a déjà une bonne dose d’expérience dans le championnat professionnel. Il compte 84 apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe A toulousaine, dont 25 en Ligue 1. En effet, il avait joué dans l’élite deux saisons (de 2018 à 2020), avant la relégation du Téfécé en L2.

Dans la foulée de l’annonce officielle de sa signature au LOSC, Bafodé Diakité a déclaré : « Je suis très heureux et fier d'être ici, je vais tout donner, apporter mon maximum au Club. Je remercie le président pour sa confiance. J'ai hâte de revêtir le maillot lillois et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Je donne rendez-vous aux supporters au stade, allez le LOSC. »

LOSC Mercato : Olivier Létang se réjouit de la signature de Diakité

Quant à Olivier Létang, président du club champion de France 2021, il se dit « très heureux de voir Bafodé choisir et rejoindre le LOSC. Malgré ses 21 ans, il affiche une expérience et une maturité remarquables en tant que joueur et en tant qu’homme. Sa polyvalence est également un vrai atout. Et nous sommes convaincus que c’est un joueur qui possède encore une grosse marge de progression. Nous allons l’accompagner, pour son meilleur développement personnel, afin qu’il puisse apporter rapidement toutes ses qualités au collectif Lillois et au club », a expliqué le dirigeant du LOSC.