PSG Mercato : Officiel, Létang scelle le sort de Renato Sanches !

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 17:50

PSG Mercato : Pressenti depuis plusieurs jours, le départ de Renato Sanches est officiel après la dernière déclaration du président du LOSC.

PSG Mercato : Olivier Létang s'exprime sur Renato Sanches

Après l’ultimatum fixé par Renato Sanches sur son avenir, le président du LOSC s’est exprimé pour clarifier la position des Dogues. Olivier Létang a déclaré : « Renato Sanches partira cet été. Ce sera Paris ou Milan, deux grandes et énormes possibilités pour Renato. Nous n'avons toujours pas d'accord complet avec aucun club ,ce sera confidentiel. » Le président lillois a donc officialisé le départ de la star portugaise qui devrait connaître sa future destination dans les prochains jours.

Le PSG souhaite trouver un accord rapidement pour incorporer Renato Sanches dans l’effectif de Christophe Galtier. Les Parisiens veulent que l’international portugais fasse une partie de la préparation avec le Paris SG pour faciliter son adaptation. La prochaine offre du Paris Saint-Germain sera supérieure aux 10 millions d’euros offerts précédemment, selon Le Parisien. Le club de la capitale veut mettre toutes les chances de son côté pour rafler la mise et garder l'une des stars de Ligue 1 en France. En parallèle, le PSG négocie également pour rapatrier un ancien du championnat français. Des négociations sont en cours pour Nordi Mukiele.

PSG Mercato : Une finale entre le Paris SG et l'AC Milan

C’était dans les tuyaux depuis des semaines mais le président du LOSC l’a confirmé, la signature de Renato Sanches se jouera entre le PSG et l'AC Milan. Le Paris SG garde pour l’instant une longueur d’avance sur les Milanais. Néanmoins, le LOSC préfère vendre au club lombard pour ne pas renforcer la concurrence. Les négociations entre les Lillois et les Parisiens sont complexes, Luis Campos et Olivier Létang n'arrivant pas à trouver un terrain d’entente.

Tout est encore possible dans ce dossier, le PSG reste confiant malgré la fermeté des dirigeants lillois. Le Paris Saint-Germain pourrait donc enrôler une nouvelle pépite portugaise après Vitinha et Nuno Mendes.