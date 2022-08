PSG Mercato : Coup de théâtre ! Galtier déjà en danger au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2022 à 11:36

PSG Mercato : Quelques semaines seulement après sa nomination sur le banc du Paris SG, Christophe Galtier est déjà confronté à un premier problème majeur.

PSG Mercato : Le contrat de Galtier pas homologué par la FFF

Nommé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2024, en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va-t-il déjà quitter le Paris Saint-Germain ? En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, la Fédération Française de Football (FFF) n’a pas homologué le contrat parisien de l’entraineur de 55 ans. Réunie pour statuer sur son cas, la FFF a décidé de ne pas homologuer le contrat du Marseillais. Tous les trois ans, les entraineurs passant le BEPF (Brevet d’Entraineur Professionnel de Football) doivent passer de nouveaux tests de connaissances, comme une sorte de mise à jouer, pour continuer d’exercer le métier d’entraineur.

Or, l’entraineur a oublié cette étape et devrait, très rapidement, écrire à la Fédération Française de Football afin de régler cette situation. La commission fédérale des éducateurs et des entraineurs de football ne lui a donc pas donné de passe-droit. Réunie le 28 juillet dernier, l’instance française « demande à Christophe Galtier de se rapprocher du directeur technique national concernant ses obligations de formation continue. »

PSG Mercato : Un problème réglé lors de la prochaine trêve ?

Plus de peur que de mal. Christophe Galtier pourrait poursuivre son aventure dans la capitale. Comme le rapporte le journal sportif, l’ancien emblématique coach de l’AS Saint-Étienne n’a pas effectué le « recyclage » de son diplôme UEFA Pro. Il s’agit tout simplement tout d’une « mise à jour de ses connaissances. » Le successeur de Pochettino va ainsi devoir s’engager auprès de la Fédération Française de Football à se mettre en conformité rapidement. Cela devrait avoir lieu certainement d'ici l'une des prochaines trêves internationales.

À l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain n’a pas encore réagi sur cette décision.