LOSC Mercato : Lille veut boucler une belle signature au milieu

Publié par Timothée Jean le 08 août 2022 à 11:30

LOSC Mercato : En quête d’un renfort dans l’entrejeu, le LOSC serait passé devant Toulouse pour la signature d’une pépite de Ligue 2.

LOSC Mercato : Lille tient son nouveau milieu de terrain

Une reprise de championnat très convaincante pour les Dogues. Le LOSC s’est imposé 4-1 face à l’AJ Auxerre dimanche dernier et nourrit de grandes ambitions pour la suite de la saison. Toutefois, le mercato estival est loin d’être terminé pour les dirigeants lillois. Le président Olivier Létang et son équipe s’activent en coulisse pour attirer des renforts supplémentaires, notamment dans l’entrejeu.

Recruté lors du dernier mercato, Amadou Onana (20 ans), s’apprête à quitter le LOSC, un an seulement après son arrivée. L’international belge devrait rejoindre Everton contre un chèque d’environ 30 millions d’euros. Pour les dirigeants lillois, il est donc impératif de trouver son digne remplaçant le plus rapidement possible. Et après moult recherches, la direction du LOSC aurait finalement déniché la recrue idéale. Foot Mercato assure que les Dogues ont jeté leur dévolu sur Rassoul Ndiaye, la nouvelle sensation du FC Sochaux.

LOSC Mercato : Le Toulouse FC en embuscade pour Rassoul Ndiaye

Le jeune milieu de terrain a multiplié de belles prestations avec les Lionceaux. Il a déjà disputé plus de 60 matches de Ligue 2 et ses performances ne passent pas inaperçues. Rassoul Ndiaye serait également dans le collimateur de Toulouse FC, qui aurait déjà entamé les premières manœuvres en vue de boucler sa signature. Sauf que l’intrusion de Lille a totalement fait basculer ce dossier.

Selon la source, c’est bien le LOSC qui est en pole position pour le jeune crack du FC Sochaux, malgré un intérêt persistant du Téfécé. Les Dogues devraient accélérer les négociations avec les dirigeants sochaliens afin de finaliser son transfert. Peu d’éléments ont filtré autour du montant de cette opération, mais les pensionnaires du domaine de Luchin semblent bien partis pour rafler la mise dans ce dossier. Un accord contractuel pour le transfert du jeune joueur pourrait être conclu dans les jours à venir.