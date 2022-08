AS Monaco Mercato : L'ASM vise un roc défensif de Man United

Publié par Anthony le 09 août 2022 à 22:52

AS Monaco Mercato : Alors que l'ASM va jouer ce mardi sa qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté souhaite se renforcer en défense.

AS Monaco Mercato : Eric Bailly, priorité de l'ASM

L'AS Monaco va jouer ce soir une partie de sa saison à Eindhoven. Une disqualification en Ligue des Champions aurait forcément des répercussions sur le mercato du club de la Principauté. L'ASM souhaite continuer de renforcer sa défense centrale, bien qu'elle ait recruté Malang Sarr sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat. Une bonne recrue, sachant que le joueur peut aussi évoluer latéral gauche, secteur que voulait améliorer Monaco. Mais l'ancien Niçois n'était pas la priorité du club monégasque qui s'est positionné sur un autre joueur de Premier League.

Selon L'Équipe, la priorité du Rocher est le défenseur central de Man United, Eric Bailly. Arrivé en 2016 pour 38 millions d'euros, il n'a pas réussi à s'imposer dans la charnière des Red Devils où il est concurrencé par Harry Maguire, Raphaël Varane et la nouvelle recrue Lisandro Martinez. Sous contrat jusqu'en 2024, l'international Ivoirien (48 sélections) qui peut évoluer aux deux postes de la défense centrale est une bonne recrue avec de l'expérience, mais l'ASM souhaite l'obtenir sous forme de prêt alors que Man United veut absolument le vendre. Le club de la Principauté va devoir se dépêcher, car d'autres clubs se sont positionnés pour Eric Bailly.

AS Monaco Mercato : L'ASM a de la concurrence pour Eric Bailly

Pour s'octroyer les services d'Eric Bailly, l'ASM va devoir mettre le prix, car d'autres cadors du football européen sont dans la course pour le défenseur. En effet, après avoir recruté Alex Telles en provenance des Red Devils, le FC Séville s'est positionné sur le dossier, selon le Daily Mail, afin de compenser le départ de Jules Koundé.

Le club andalou aurait une préférence pour l'Ivoirien plutôt que pour le joueur du PSG, Thilo Kehrer. Un autre club souhaite enregistrer les services d'Eric Bailly. Il s'agit de l'AS Roma qui veut poursuivre son mercato cinq étoiles après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Zeki Celik, Nemanja Matic et Paulo Dybala. José Mourinho a jeté son dévolu sur le Mancunien et voudrait l'attirer à la Roma.