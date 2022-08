AS Monaco Mercato : C'est fait, l'ASM boucle un accord avec Chelsea !

Publié par Anthony le 08 août 2022 à 17:55

AS Monaco Mercato : Dans le viseur de l'ASM depuis plusieurs jours, un défenseur de Chelsea va revenir sur la Cote d'Azur.

AS Monaco Mercato : Malang Sarr arrive à Monaco

Après s'être renforcé offensivement avec l'arrivée de Breel Embolo et de Takumi Minamino, l'AS Monaco va recruter un défenseur central en provenance de Chelsea. Ancien joueur de Ligue 1, Malang Sarr va retrouver la Côte d'Azur après avoir quitté l'OGC Nice il y a deux ans. Selon Foot Mercato, le club de la Principauté et les Blues auraient trouvé un accord total pour un prêt payant de 750 000 euros avec une option d'achat qui devrait s'élever à plus de 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Cette option prendra effet en fonction du nombre de matchs joués avec l'ASM et signera par la suite un contrat de cinq ans.

Malang Sarr devrait passer sa traditionnelle visite médicale ce lundi et mardi avec Monaco avant de signer son prêt. Après avoir disputé seulement 11 matches la saison dernière, il va pouvoir obtenir du temps de jeu au sein du Rocher, mais la concurrence sera rude avec Disasi, Maripan ou encore le capitaine de l'Équipe de France U21, Benoît Badiashile. Il peut aussi évoluer sur le côté gauche, secteur que l'ASM cherchait à améliorer.

AS Monaco Mercato : Sarr, un ancien cadre de Ligue 1

Malang Sarr a fait ses débuts à l'OGC Nice en 2016 avec l'équipe B en National 2. Mais il débarque vite avec les professionnels la même année où il totalisera 27 matches à seulement 17 ans et inscrira le premier but de la saison. Promis à un grand avenir, il est sélectionné dans différentes catégories de l'Équipe de France, mais ne sera jamais convoqué dans l'équipe dirigée par Didier Deschamps.

Il s'envole en 2020 à Chelsea où il est prêté au FC Porto mais se retrouvera dans l'équipe B dans la deuxième partie de saison. En Ligue 1, Malang Sarr cumule 102 matches, sous les couleurs des Aiglons. Il revient avec l'expérience du championnat anglais dans l'espoir de retrouver du temps de jeu et de redevenir titulaire indiscutable.