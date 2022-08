OGC Nice Mercato : Une pépite turc dans le viseur du Gym

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 14:19







OGC Nice Mercato : Souhaitant recruter une nouvelle arme offensive, le Gym aurait jeté son dévolu sur un buteur international turc.

OGC Nice Mercato : Le Gym cible un nouvel attaquant

L’OGC Nice continue de prospecter sur le marché des transferts, les Aiglons sont toujours à la recherche d’un attaquant. Après l’échec dans le dossier Arnaud Kalimuendo, les Niçois ont coché le nom de Moise Kean. L’international italien n’est pas la seule piste suivie par le Gym qui veut mettre toutes les chances de son côté en multipliant les cibles.

Selon le média turc Aksam Spor, l’OGC Nice est intéressé par l’attaquant de Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu. L’international turc était également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’Atalanta Bergame. L’ailier de 23 ans s’est installé dans le onze de titulaire de Galatasaray la saison dernière. Auteur d’une saison pleine avec le club stambouliote, Kerem Aktürkoğlu avait inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives. L’international turc a une valeur marchande 16,5 millions d’euros selon Aksam Sport. L'OGC Nice pourrait rapidement passer à l’action en transmettant une première offre à Galatasaray. Le natif d'Izmit est capable d’évoluer sur les deux cotés de l'attaque et sa qualité technnique lui permet de se procurer beaucoup d’occasions. En cas de signature au Gym, Kerem Aktürkoğlu offrirait donc plusieurs options à Lucien Favre.

OGC Nice Mercato : Le Gym poursuit son mercato

En parallèle du dossier Kerem Aktürkoğlu, l'OGC Nice négocie activement pour renforcer l’effectif de Lucien Favre. Les Aiglons sont en proches de boucler la venue de Francis Amuzu et Fabiano Parisi. Le Gym est sur tous les fronts, après avoir officialisé quatre recrues la semaine dernière, l'OGC Nice souhaite poursuivre son mercato pour repartir de l’avant en championnat. Après un match nul décevant sur la pelouse du Toulouse FC, l'OGC Nice recevra le RC Strasbourg. Cette confrontation face à des strasbourgeois en quête de leur premier point devrait être un bon test pour les hommes de Lucien Favre.