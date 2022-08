FC Lorient Mercato : Le FCL en passe de boucler un transfert à Monaco

Publié par ALEXIS le 13 août 2022 à 00:33







FC Lorient Mercato : Le FCL est en passe de boucler un joli transfert en défense. En effet, un joueur de l’AS Monaco devrait s’engager avec les Merlus.

FC Lorient Mercato : Matsima de Monaco vers un prêt au FCL

Le FC Lorient n’a pas fini de se renforcer et reste toujours actif sur le marché des transferts. À un peu plus de deux semaines de la clôture du mercato estival, le FCL est sur le point d’enregistrer une nouvelle signature. Selon les informations de L’Équipe, le club Morbihan « devrait conclure l'arrivée de Chrislain Matsima (20 ans) de l’AS Monaco, en prêt avec une option d'achat ». Le quotidien sportif est même plus précis sur le montant de la transaction, en évoquant une clause de 10 M€ à l’issue du prêt d’une saison du défenseur central. Il est fort probable que le jeune joueur soit prêté au FC Lorient, mais pour l’option d’achat fixée à 10 M€, elle serait difficile à lever par le club Breton. Notons que la valeur marchande de la pépite monégasque est estimée à 5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Chrislain Matsima poussé dehors par Malang Sarr

Confronté à une forte concurrence à l’AS Monaco en défense centrale, Chrislain Matsima est carrément poussé vers la porte de sortie de la Principauté, depuis l’arrivée de Malang Sarr de Chelsea. Il est désormais rétrogradé à la 5e place dans la hiérarchie des arrières centraux, derrière le capitaine Axel Disasi (24 ans), Benoit Badiashile (21 ans), Guillermo Maripan (28 ans) et évidemment la recrue débarquée de Londres. Ces dernières semaines, le nom de l’international U20 français a été associé au Racing Club de Strasbourg. Sous contrat sur le Rocher jusqu’au 30 juin 2025, Chrislain Matsima a disputé seulement 16 matchs en Ligue 1 ces deux dernières saisons, sous le maillot de l’AS Monaco, son club formateur. Il pourrait lancer sa carrière au FC Lorient si son transfert est acté.