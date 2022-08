LOSC : Letang fait une grande annonce sur le Mercato de Lille !

Publié par Henri le 14 août 2022 à 17:05







LOSC Mercato : à quinze jours de la fin du mercato,le numéro 1 du LOSC Olivier Letang a donné des détails sur les dossiers chauds du club.

LOSC Mercato : Yusuf Yazici contraint à prendre la porte

La tempête semble bien derrière pour le président de Lille OSC, Olivier Letang. Sur la sellette il y a quelques semaines, le dirigeant Lillois a finalement réussi à se maintenir à son poste. Lui, qui était pourtant critiqué pour sa mauvaise gestion des derniers mercato par ses actionnaires, retient désormais les leçons du passé. Dans un entretien accordé à RTL, le patron de Lille a passé en revue les dossiers brûlants du mercato de la formation nordique. Le dirigeant lillois a notamment révélé que la politique du club est d’avoir un effectif réduit mais compétitif pour cette nouvelle saison qui vient de démarrer.

« On ne veut pas avoir un effectif de 25, 26, 27 ou 28 joueurs parce qu’il faut de la place et on veut que tous les garçons dans leur groupe, peu importe leur âge, leur statut, aient l’opportunité de jouer s’ils travaillent bien, performent et ont une bonne mentalité » a-t-il déclaré. Si départ, il doit y avoir dans cet effectif, deux joueurs sont particulièrement ciblés par Olivier Letang. Il s'agit de Yusuf Yazici et d'Isaac Lihadji qui sont en quête de temps de jeu. « Aujourd’hui, on va peut-être avoir une ou deux sorties, mais pas sur des garçons censés avoir un temps de jeu important. Je pense à Yusuf Yazici et à Isaac Lihadji qui sont peut-être amenés à partir pour aller trouver plus de temps de jeu. En fonction de cela, des résultats, des échanges avec la cellule », a précisé l'homme de 49 ans.

Arrivé en 2019 au LOSC en provenance de Trabzonspor, Yusuf Yazici (25 ans) est poussé vers la sortie, mais n'a pas encore d'offre concrète même s'il à été relié à des clubs de Premier League anglaise dès l'entame du mercato estival. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2024, le milieu offensif pourrait donc voir son avenir s'écrire ailleurs qu'en France, lui qui revenait d'un prêt non-concluant au Lokomotiv de Moscou cet été. Au-delà des départs actés et annoncés, le 6éme du dernier exercice de Ligue 1 envisage quand même se renforcer.

LOSC Mercato : une autre recrue au milieu ?

Après avoir cédé André Onana à Everton pour prêt de 40 millions d’euros, le club lillois devrait en principe se renforcer au milieu de terrain avant la fin du mercato. « On regarde au milieu et de toute façon, on regarde en permanence. Sur le milieu de terrain défensif, on a Jonas Martin, Benjamin André et Carlos Baleba donc si on joue avec une pointe basse, on a déjà trois joueurs. Si on joue avec deux joueurs et un autre plus haut, on a Jonas Martin, Benjamin André, Carlos Baleba, Angel Gomes ou encore Rémy Cabella qui peut jouer à ce poste-là (...) », a conclu l'ancien dirigeant du PSG, Olivier Letang qui suit de près la situation du milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas.