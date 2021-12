OL Mercato : Barça, Inter, le choix d'André Onana est tombé

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 05:35

En fin de contrat, André Onana intéresse plusieurs écuries européennes dont l’ OL. Le Camerounais aurait déjà choisi son prochain club.

Mercato OL : Barça, Lyon ou Inter, André Onana a tranché

André Onana va quitter l’Ajax Amsterdam en 2022. Le portier de 25 ans a encore confirmé son départ du club néerlandais dans un entretien accordé à Marca ce mercredi. « Il est vrai que nous n’avons pas trouvé d’accord avec l’Ajax et je suis reconnaissant au club pour l’opportunité qu’il m’a donnée. Aujourd’hui, après presque sept ans, je pense qu’il est temps de faire un pas en avant, de partir et de faire de la place aux autres », a assuré le gardien de but au journal madrilène.

Au vu de sa situation contractuelle, l’international camerounais (20 sélections) est courtisé par plusieurs clubs. L’Olympique Lyonnais, le FC Barcelone et l’Inter Milan sont liés au portier. Pour Fabrizio Romano, l’ancien de La Masia aurait déjà choisi sa prochaine destination. Le journaliste italien indique que ce ne sera pas l’ OL. Une terrible nouvelle pour Peter Bosz qui poussait déjà pour le transfert d’Onana à Lyon l’été dernier.

Déjà un accord entre Onana et un top club européen ?

Bien qu’ouvert à un retour au FC Barcelone, André Onana ne devrait pas retourner au Camp Nou. « Le Barça est ma maison. Chaque fois que j’ai un jour de congé, je retourne à Barcelone et je m’y sens très heureux », a révélé le Camerounais. Le confrère italien assure que le portier ciblé par l’Olympique Lyonnais va rejoindre l’Inter Milan. « La décision a été prise il y a des mois et c’est toujours clair : il devrait choisir l’Inter comme prochain club, à partir de juin 2022 », révèle Fabrizio Romano sur Twitter. La même assure que les deux parties pourraient trouver un accord « dès que cela sera régulièrement autorisé ».