PSG Mercato : Marcus Rashford veut venir, Campos prépare une folie

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2022 à 13:40







PSG Mercato : Marcus Rashford ne verrait pas d’un mauvais oeil une venue au Paris SG. Luis Campos s’active donc pour recruter le joueur de Manchester United.

PSG Mercato : Luis Campos va envoyer un gros chèque pour Rashford

À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, Marcus Rashford aurait des envies d’ailleurs. Surtout pour rejoindre l’équipe galactique du Paris Saint-Germain. Ce lundi matin, le tabloïd britannique The Times révèle ainsi que les dirigeants parisiens seraient prêts à formuler une offre importante aux Red Devils pour l’attaquant de 24 ans. Fan de l’international anglais, Luis Campos aimerait le voir associé à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque des Rouge et Bleu.

« Le PSG prépare une offre avec un contrat à long terme pour Marcus Rashford, avec l’espoir de le recruter en août pour qu’il forme un duo avec Kylian Mbappé. La décision d’avancer sur cette piste vient après des discussions positives entre l’attaquant et le club. Luis Campos pense que le développement de Rashford a été ralenti par le grand nombre de postes auxquels il a joué à Manchester United. Il veut le relancer en lui proposant de se concentrer sur le fait de marquer à Paris », explique la publication anglaise. Mais il faudra parvenir à convaincre Manchester United qui ne compte pas se séparer de son joyau.

PSG Mercato : Manchester United prêt à laisser partir Marcus Rashford ?

Déloger Marcus Rashford de Manchester United ne sera pas une mince affaire pour le Paris Saint-Germain. Après son entraîneur Erik ten Hag, qui a ouvertement fermé la porte à un départ de son joueur, la chaîne américaine ESPN assure que le club anglais n’a pas l’intention de libérer Rashford, qui se trouve dans le viseur du PSG. Sauf pour une offre à hauteur de 140 millions d’euros, là où le Champion de France estime la valeur du natif de Manchester à 70 millions d’euros. Même si les discussions avec l’entourage du joueur sont positives, l’affaire est encore loin d’être faite entre le PSG et Manchester United.

À suivre donc…