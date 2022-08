PSG Mercato : Marcus Rashford, la réponse de Man United est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 15:33







PSG Mercato : À un an de la fin de son contrat, Marcus Rashford est placé dans le viseur du Paris SG. Mais Man United tient encore à son joueur.

PSG Mercato : Négociations avancées entre Marcus Rashford et le Paris SG

Le quotidien L’Équipe a mis a sa Une du jour que le Paris Saint-Germain était en contact avec l'entourage de Marcus Rashford. À la recherche d’un attaquant pour suppléer le départ d’Arnaud Kalimuendo et celui à venir de Mauro Icardi, les dirigeants parisiens négocieraient depuis plusieurs jours avec l’attaquant de Man United en vue d’un transfert cet été. Toujours selon la même source, les « discussions avancent positivement » puisque le principal concerné ne serait pas insensible à l’intérêt du Champion de France en titre.

Le journaliste italien Nicolo Schira confirme l’information et ajoute même qu'un accord contractuel aurait été trouvé entre l’ancien coéquipier d’Ander Herrera et le club de la capitale. Cependant, la chaîne américaine ESPN assure que les Red Devils ne sont pas forcément vendeurs, sauf en cas d’offre à hauteur de 140 millions d'euros, là où Luis Campos et Antero Henrique estimeraient la valeur de l’international anglais de 24 ans à 70 millions d’euros. De son côté, le nouveau manager de Manchester United a déjà un plan en tête concernant l’avenir de Rashford.

PSG Mercato : Man United prêt à bloquer Marcus Rashford ?

De passage en conférence de presse ce vendredi, Erik ten Hag a été interrogé sur les rumeurs envoyant Marcus Rashford au Paris Saint-Germain. La réponse du technicien néerlandais a été très claire sur le sujet : il compte sur les services du natif de Wythenshawe pour cette saison.

« Marcus Rashford est vraiment important, vous l'avez vu dès le premier jour. Je suis vraiment content de lui et je ne veux surtout pas le perdre [...] Rashford est dans nos plans. Il restera à Manchester United », a déclaré Erik ten Hag. Toutefois, le joueur est en position de force dans ce dossier puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur et qu’il pourrait partir gratuitement dans douze mois.