PSG Mercato : Le Paris SG se rapproche d'une signature inespérée !

Publié par Thomas G. le 16 août 2022 à 09:28







PSG Mercato : Ralenti par des désaccords, le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge pour recruter un défenseur de l’Inter.

PSG Mercato : Un défenseur central toujours attendu à Paris

Priorité de Luis Campos depuis son intronisation au PSG, le recrutement d’un défenseur central s’est avéré plus compliqué que prévu. Les Parisiens souhaitaient enrôler rapidement un nouveau pilier à ce poste pour l’installer au sein de la nouvelle défense à trois mise en place par Christophe Galtier. À l’origine, l’objectif était d’engager un joueur capable de jouer à droite du trio défensif pour remplacer Sergio Ramos.

Le Paris Saint-Germain s’était ainsi positionné sur Milan Škriniar qui est en fin de contrat en juin 2023. Le PSG s’est rapidement mis d’accord sur un contrat de cinq ans avec le défenseur de l’Inter Milan. Dans le même temps, les dirigeants parisiens ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente avec leurs homologues italiens. Le dossier semblait définitivement clos, mais selon les informations de l’Equipe, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de recruter Milan Škriniar Après avoir obtenu un accord avec le joueur et son agent, Luis Campos éspère trouver une solution pour recruter le défenseur de 27 ans dans les prochains jours.

Milan Škriniar reste la priorité du PSG

Le Paris Saint-Germain a débuté la quête de son onzième titre de champion de France avec deux victoires en deux matchs et dix buts inscrits. En parallèle, face au Montpellier HSC, les premières largesses défensives sont apparues et les Parisiens ont concédé deux buts. La nouvelle direction parisienne estime que le recrutement de Milan Škriniar est une priorité pour renforcer la concurrence en défense. Si des pistes, notamment françaises, sont étudiées en cas d'échec avec le Slovaque, c'est bien l'Interiste qui semble le plus enclin à débarquer au Paris SG cet été. Le PSG pourrait profiter de la dette de l’Inter Milan pour proposer une offre au rabais dans les dernières semaines du mercato. Les Rouge et Bleu auraient alors la possibilité de s’offrir Milan Škriniar pour une somme comprise entre 50 et 60 millions d’euros.