OL Mercato : Houssem Aouar quitte Lyon pour Nottingham

Publié par Gary SLM le 17 août 2022 à 01:09







Le mercato se poursuit à l’ OL avec le départ de Houssem Aouar. Lyon va bien perdre son milieu de terrain de 24 ans d'accord avec un club anglais.

OL Mercato : Plus de doute pour le départ d' Houssem Aouar

Joueur pro à l’ OL depuis 2016, Houssem Aouar s’en va explorer d’autres horizons. Le milieu de terrain relayeur de Lyon va rejoindre le championnat anglais où il a trouvé un accord avec Nottingham Forest. Les dirigeants du club de foot anglais en pinçaient pour le polyvalent milieu offensif de l’Olympique Lyonnais depuis déjà un moment.

Selon RMC Sport, un accord a été trouvé entre le footballeur de 24 ans et le club anglais, actuel onzième de Premier League. Outre l’aspect financier de son accord négocié par ses agents, le discours des dirigeants anglais a joué dans le choix du Lyonnais. L'entraîneur Peter Bosz n'aura donc plus bientôt le franco-algérien sous ses ordres.

Transfert d' Aouar, que gagne Lyon ?

Un temps supervisé par les recruteurs de Manchester United, Houssem Aouar va plutôt filer du côté de Nottingham où il est pratiquement assuré de bénéficier d'un temps de jeu plus important. Depuis le début de sa carrière professionnelle, le natif du troisième arrondissement de Lyon a disputé 216 matchs toutes compétitions confondues au haut niveau. Il a inscrit 40 buts, un palmarès qui séduit forcément le club britannique.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, rien n'est encore fait même si l'issue du dossier est quasiment déjà connue. La direction de l'OL a déjà refusé quelques offres de cette équipe anglaise. La même source évoque un refus d'une offre proche des 10 millions d'euros par le bras de Bernard Lacombe, le président Jean-Michel Aulas. Pour l'année restante de contrat d'Houssem Aouar, les Gones espèrent 15 millions d'euros.

Avec les retours de Corentin Tolisso à Lyon, club qu'il avait quitté pour le Bayern Munich en 2017, et d'Alexandre Lacazette, Peter Bosz a récupéré de bons joueurs expérimentés. Sauf qu'il pourrait perdre Moussa Dembélé qui est courtisé en Angleterre par Manchester United. Avec le possible départ de Cristiano Ronaldo ce mois d' août 2022, les Red Devils cherchent à préparer leurs arrières et pensent pour ce faire à Moussa Dembélé.

OL Mercato : Damien da Silva pourrait aussi partir

Comme Houssem Aouar qui pourrait quitter le club grâce à son accord trouvé avec Nottingham Forest, Damien da Silva est l'autre dossier suspendu à la décision des dirigeants. L'ancien joueur du Stade Rennais, avec encore 1 an de contrat chez les Gones, pourrait partir de l' Olympique Lyonnais pour près de 1 million d'euros. C'est en Ligue 1 qu'il pourrait rebondir puisque Clermont Foot continue d'insister pour le recruter.

Une prochaine offre pour Aouar devrait permettre son départ puisque Lyon ne s'oppose plus à son transfert. Le fait qu'il ait bénéficié d'un accord de sa direction pour négocier son transfert avec Nottingham en dit long sur l'avancée des tractations entre les deux clubs.