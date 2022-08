OL Mercato : Pour remplacer Ronaldo, Man U vise un gros coup à Lyon

Publié par Nicolas le 16 août 2022 à 13:00







OL Mercato : Sous contrat jusqu'en 2023, un buteur de Lyon suscite les convoitises de Manchester United qui pourrait bientôt le recruter.

En fin de contrat avec l' OL dans un an, Moussa Dembélé est à la croisée des chemins. Approché par de nombreuses écuries, notamment en vue de le faire signer gratuitement en 2023, le natif de Pontoise prend le temps de la réflexion pour évaluer la meilleure solution pour son avenir. Un futur qui pourrait bien passer par Old Trafford, Manchester United étant intéressé par ses services.

L'attaquant de 26 ans est suivi depuis plusieurs années par le board mancunien et cet été pourrait être le bon pour accueillir l'ancien joueur du Celtic Glasgow. D'après le journaliste Rich Fay du Manchester Evening News, les dirigeants des Reds Devils maintiendraient le contact avec les représentants de Dembélé et considéreraient sérieusement de passer à l'attaque dès cet été pour s'offrir les services du buteur français. Dans un marché estival 2022 très concurrentiel et qualifié de marché d'opportunité par beaucoup de dirigeants européens, les derniers jours risquent d'être mouvementés et il n'est pas impossible que Manchester United fasse une offre de dernière minute pour Moussa Dembélé. Auteur de 22 buts et 5 passes décisives sous le maillot de l'Olympique Lyonnais toutes compétitions confondues la saison dernière, le Français pourrait tout simplement être le remplaçant à Cristiano Ronaldo, qui est de son côté proche d'un départ de Manchester.

OL Mercato : Lyon met Dembélé sous pression

Récemment, le responsable du recrutement de l' OL Bruno Cheyrou est monté au créneau pour énoncer clairement la position du club vis-à-vis des joueurs en fin de contrat dans un an : « Dans ce cas-là, c'est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous car on est au début d'un projet sur plusieurs années. On ne veut pas faire un "one-shot", un coup la Ligue des champions et ensuite plus rien. On souhaite rester le plus haut possible le plus longtemps possible. Nous devons pouvoir avoir des joueurs pleinement impliqués dans le projet, or, avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués. » Démbélé fait partie des joueurs dans cette situation, tout comme Houssem Aouar, Rayan Cherki, Jérôme Boateng et Damien Da Silva.

Ainsi, Lyon a proposé une prolongation de contrat à Moussa Dembélé. Malgré les sollicitations dont il fait l'objet (Galatasaray, Fenerbahçe, Villarreal, Fulham, Wolverhampton, Nottingham Forest, West Ham et Everton étaient les derniers clubs à manifester leur intérêt), le joueur tient à ne pas se précipiter et à faire le bon choix, aussi bien sur le plan sportif que financier. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs pour les Gones.