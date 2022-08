PSG Mercato : Campos s'attaque à une grosse pointure de Man City

Publié par Ange A. le 18 août 2022 à 05:03





PSG Mercato : Après Renato Sanches, le Paris Saint-Germain vise encore un milieu. Cette fois, c’est une star de City qui est ciblée.

PSG Mercato : Un gros renfort encore attendu au milieu

Malgré la signature de quatre renforts, Christophe Galtier ne semble pas encore satisfait. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain attend encore des renforts cet été. Au sortir du dernier match contre Montpellier, le coach du PSG avait réitéré ce souhait. Il avait tout de même indiqué que certains départs étaient attendus pour libérer de la place. « Nous avons ciblé des recrues, mais je ne sais pas encore si elles vont venir », confiait l’entraîneur parisien au micro de Prime Video. Dans ce sens, Fabian Ruiz sera la prochaine recrue parisienne. Naples et Paris sont déjà tombés d’accord pour le transfert de Ruiz dans la capitale. L’indemnité du transfert du milieu âgé de 26 ans s’élèverait à 25 millions d’euros.

En signant Fabian Ruiz, Paris recrutera son troisième milieu cet été. Les internationaux portugais Renato Sanches et Vitinha ont rejoint les Rouge et bleu. Alors qu’une officialisation du transfert de Ruiz reste attendue, Luis Campos préparerait déjà du lourd. Le conseiller sportif du club francilien entend encore signer un gros renfort au milieu après la venue de l’Espagnol. Cette fois, le recruteur portugais voudrait piocher du côté de Manchester City.

Une star de City bientôt à Paris ?

Le journal anglais The Times assure que le Paris Saint-Germain s’intéresse à Bernardo Silva. Le nom du milieu portugais a longtemps été associé au FC Barcelone. Mais cette piste ne serait plus d’actualité comme l’a indiqué Marca. Le Barça ne disposerait plus de moyens pour recruter un nouveau renfort cet été. Tout le contraire du PSG, qui malgré les départs attendus, peut encore se permettre certaines folies sur le marché des transferts. Dans ce sens, le journal anglais estime que Paris serait disposé à déboursé 70 millions d’euros pour le transfert de Silva. Les Citizens réclameraient 10 millions de plus, soit 80 millions pour lâcher l’international portugais (70 sélections/ buts).

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien Monégasque aurait demandé un bon de sortie cet été. L’intérêt du FC Barcelone ne le laissait d’ailleurs guère insensible. Cette piste refroidie, le milieu mancunien pourrait se laisser séduire par l’idée de rejoindre le champion de France en titre. Luis Campos avait déjà réussi à recruter Bernardo Silva lorsqu’il officiait à l’AS Monaco. Le club de la Principauté avait même fini champion devant Paris en 2017 grâce aux prouesses de Silva, Mbappé, entre autres. Reste maintenant à savoir si le recruteur portugais va de nouveau réaliser un coup avec son jeune compatriote.

Un grand ménage encore attendu à Paris

Outre le recrutement d’un nouveau milieu, Luis Campos s’active également pour l’opération dégraissage lancée cet été. Le club francilien a indiqué la porte de sortie à bon nombre d’éléments cet été. Les joueurs pas dans les plans de Christophe Galtier s’entraînent désormais à l’écart du groupe avec lequel compte travailler le successeur de Mauricio Pochettino. L’un d’entre eux va d’ailleurs tenter de se relancer en Angleterre. Thilo Kehrer a rejoint les Anglais de West Ham United. Le défenseur allemand a d’ailleurs déjà fait ses adieux au club et à ses supporters dans un message partagé sur Instagram. Son transfert vers le club londonien devrait rapporter 12 millions d’euros à Paris. D’autres ventes sont espérées d’ici la clôture du mercato estival. L’objectif étant de dégraisser l’effectif pléthorique du club tout en enregistrant quelques entrées.