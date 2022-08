PSG Mercato : 25M€, Campos dit non à un transfert en or au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2022 à 12:20





PSG Mercato : Si Christophe Galtier attend encore des renforts au Paris SG cet été, Luis Campos ne compte pas pour autant recruter à n’importe quel prix.

PSG Mercato : Un milieu de Ligue 1 proposé au Paris SG

Malgré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches pour 55 millions d’euros, Luis Campos veut encore renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le nouvel homme fort du club de la capitale aimerait offrir à son entraîneur Christophe Galtier un gros gabarit, fort et techniquement au point balle au pied, puis capable de faire la différence dans les duels aériens. Et si les négociations avec le SSC Naples sont bien avancées pour un transfert de l’international espagnol Fabian Ruiz (26 ans), le Conseiller Football du PSG se serait également vu proposer un joueur en Ligue 1.

Selon les informations de Média Foot, Meïssa N'Diaye, le nouvel agent de Seko Fofana qui représente aussi Nordi Mukiele arrivé à Paris du RB Leipzig, aurait proposé les services du milieu de terrain défensif du RC Lens à Luis Campos. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste dans le championnat français, l’international ivoirien a été placé dans le viseur du club parisien aux premières heures du mercato estival. Il y a quelques jours, le journal L’Équipe expliquait que le nom du capitaine du RC Lens figurait bien sur les tablettes du Paris SG, mais il était loin d’être une priorité pour Christophe Galtier. Son profil ne correspondant pas à ce que recherchaient exactement les dirigeants parisiens. La réponse de Luis Campos serait désormais connue dans ce dossier.

PSG Mercato : Luis Campos refuse Seko Fofana

D’après Média Foot, le club du président Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas donné suite à l’agent de Seko Fofana. Lié au RC Lens jusqu’en juin 2024, l’international ivoirien de 27 ans ne rejoindra donc pas la bande à Lionel Messi. À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire, le Paris Saint-Germain aurait en effet d’autres priorités pour renforcer l’équipe de Galtier. Selon la presse italienne, les négociations avec Naples sont quasiment bouclées et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation du transfert de Fabian Ruiz pour un montant de 26 millions d’euros, bonus compris.

Toujours en quête de son premier sacre en Ligue des Champions, l’ancien club de Zlatan Ibrahimovic et d’Edinson Cavani travaillerait également sur l’arrivée de Bernardo Silva. Selon The Times, le PSG serait prêt à mettre sur la table des négociations un chèque de 70 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu offensif de Manchester City. Pour son entrejeu, le récent vainqueur du Trophée des Champions ne penserait pas vraiment à Seko Fofana. Pour autant, le joueur des Sang et Or ne manque pas de prétendants.

PSG Mercato : Un avenir au RC Lens ou à l’étranger pour Seko Fofana

Arrivé en août 2020 en provenance d’Udinese pour 8,5 millions d’euros, Seko Fofana n’exclut pas forcément de rester au RC Lens une saison supplémentaire. Ce qui ne déplairait pas à son coach Franck Haise. Mais d’autres clubs de Ligue 1 comme l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice garderaient également un œil sur sa situation.

Alors que le club artésien réclame entre 20 et 25 millions d’euros pour le laisser partir, une offre pourrait être formulée par l’une des formations françaises d’ici la fin du marché des transferts. Seko Fofana aurait aussi des touches à l’étranger, notamment à l’AC Milan ainsi qu'à Arsenal. Un transfert de dernière minute à l'étranger n’est donc pas à exclure pour le compatriote de Didier Drogba.