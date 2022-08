OL Mercato : Cherki, Aulas contrarié par un cador de Serie A

Publié par Ange A. le 19 août 2022 à 08:15





OL Mercato : Alors qu’il pousse pour la prolongation de Rayan Cherki, Jean-Michel Aulas serait menacé dans ce dossier par un club italien.

OL Mercato : Toujours pas d’accord pour la prolongation de Cherki

Outre son recrutement intelligent à moindre coût cet été, l’Olympique Lyonnais a réalisé de jolis coups en interne. L’OL a notamment prolongé les contrats de certains cadres comme Anthony Lopes et Thiago Mendes. Le club rhodanien a également étendu le bail du prometteur Maxence Caqueret. Après ces signatures, Jean-Michel Aulas pousse pour la prolongation du contrat de Rayan Cherki. Le polyvalent attaquant lyonnais ne dispose plus que d’un an de contrat avec son club formateur. Il n’a pas encore donné de suite favorable à sa direction bien qu’il ait reçu une offre.

Selon les informations de L’Équipe, le Baby-Gone ne devrait pas bénéficier d’une importante revalorisation salariale. Ses dirigeants ne comptent pas augmenter ses émoluments annuels estimés à 2 millions d’euros. Alors que les discussions coincent, un club italien espère déjouer les plans de Lyon.

Un cador de Serie A en embuscade

Le quotidien sportif dévoile un intérêt de l’Atalanta Bergame pour Rayan Cherki. La source assure même que l’actuel 4e de Serie A serait même déjà passé à l’offensive dans ce dossier. La Dea aurait ainsi transmis une offre pour le crack de l’Olympique Lyonnais ce jeudi. Le montant de la proposition du club italien n’a cependant pas fuité. Désireuse de prolonger sa pépite, la direction de l’OL devrait repousser cette offre de l’Atalanta.

Son avenir étant encore incertain à Lyon, Rayan Cherki a retrouvé les terrains lors de la première journée de Ligue 1. L’attaquant de 19 ans a signé son retour à la compétition contre l’AC Ajaccio. Il avait été victime d’une grave blessure en février lors d’un match de championnat à Louis II contre l’AS Monaco. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.