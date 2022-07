OL Mercato : Aulas apprécie le marché de l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2022 à 12:21

OL Mercato : Le président de l’Olympique Lyonnais se montre très ambitieux cette saison. Aulas estime avoir fait un bon recrutement qui le rend confiant pour la saison à venir.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais parie sur le retour des anciens

Huitième de Ligue 1 la saison dernière, l’ OL ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison 2022-2023. Néanmoins, le club rhodanien a recruté de tops joueurs pour renforcer l’équipe de Peter Bosz. Jean-Michel Aulas a fait revenir trois figures emblématiques de l’Olympique Lyonnais : Rémy Riou (gardien de but), Alexandre Lacazette (avant-centre) et Corentin Tolisso (milieu de terrain). Tous formés à Lyon, et donc imprégnés de l'ADN du club, ils ont fait leur retour pour aider leur équipe de cœur à retrouver le podium en championnat Ligue 1 la saison prochaine. C'est l'objectif prioritaire du club de Jean-Michel Aulas cette saison.

Meilleur buteur de l’ OL avant son transfert à Arsenal, Lacazette (31 ans) est revenu, fort de l’expérience acquise dans la très relevée Premier League. L’attaquant Tricolore (16 sélections, 3 buts) s’est montré ambitieux lors de sa présentation officielle, tour comme Tolisso (28 ans), qui a passé 5 saisons consécutives dans le mythique club allemand, le Bayern Munich, club avec lequel il a été sacré champion d'Europe et du monde en 2020.

Aulas estime le recrutement de l' OL, ambitieux

À une semaine du début de la Ligue 1, le président des Gones a clairement affiché les ambitions de Lyon. Dans des propos confiés à L’Équipe, il apprécie positivement le mercato estival lyonnais. « Après une saison difficile, les retours des anciens gladiateurs (Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso) et un recrutement ambitieux, nous ambitionnons de retrouver le podium… dès cette année », a déclaré Jean-Michel Aulas, dans le quotidien sportif.

En plus du retour des trois anciens Lyonnais, l’ OL a recruté trois autres joueurs. Ce sont : le Brésilien Tetê (ailier droit), dont l’option d’achat a été levée, Nicolas Tagliafico (arrière gauche international argentin) arrivé de l’Ajax Amsterdam et Johann Lepenant (milieu défensif) recruté au SM Caen en Ligue 2.