RC Strasbourg Mercato : Un attaquant suivi par Nantes signe à Chypre

Publié par ALEXIS le 19 août 2022 à 11:33





RC Strasbourg Mercato : Laissé libre par le RCSA cet été, un attaquant visé par le FC Nantes s'est engagé dans un championnat exotique.

RC Strasbourg Mercato : Majeed Waris signe à Chypre

En fin de contrat en juin dernier, Abdul​ Majeed Waris (30 ans) n’a pas prolongé son aventure avec le RC Strasbourg. Le club alsacien l’a laissé partir librement. L’attaquant qui a quitté le RCSA avait quelques touches en Ligue 1. Finalement, il a décidé de plier bagage pour rebondir en dehors des cinq plus grands championnats européens. L’ancien joueur du RC Strasbourg a trouvé un point de chute à Chypre. Il s’est engagé avec Anorthosis Famagouste (en première division chypriote). Majeed Waris a signé un contrat de deux saisons avec "La Grande Dame".

« Anorthosis Famagouste annonce la signature d'un contrat avec le footballeur Abdul Majeed Waris. L'accord dure jusqu'à l'été 2024. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur dans notre équipe et lui souhaitons beaucoup de succès avec le "Phoenix" sur sa poitrine », a officialisé "La Grande Dame".

RC Strasbourg Mercato : Pas de retour au FCN pour Majeed Waris

L’international ghanéen (32 sélections, 4 buts) aurait pu rebondir en Ligue 1. Il était sur les tablettes de plusieurs clubs en quête de joueurs offensifs, notamment le FC Nantes qui cherche à combler les places laissées libres par Randal Kolo Muani, Fadiga Coulibaly, Jean-Philippe Augustin et Willem Geubbels. Grâce à sa polyvalence (attaquant de pointe, ailier gauche ou droit), son profil intéressait les Canaris avec lesquels il a joué lors de la saison 2018-2019. Majeed Waris avait été prêté au FCN par le FC Porto. Il avait disputé 38 matches avec les Jaune et Vert, pour 7 buts inscrits et 6 passes décisives offertes. L'ancien joueur du FC Lorient (2015-2018) a été moins décisif avec le RC Strasbourg. En Alsace, il a marqué 5 buts et délivré une passe décisive en 40 apparitions, toutes compétitions confondues, en deux saisons (2020-2022).