OM Mercato : Pablo Longoria proche de boucler un accord en Italie !

Publié par Timothée Jean le 19 août 2022 à 11:48





OM Mercato : Selon la presse italienne, l’énorme échange entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame est sur le point d'aboutir.

OM Mercato : L’échange Cengiz-Malinovskyi se concrétise

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille se montre hyperactif sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà parvenu à boucler l’arrivée de dix nouvelles recrues cet été, et ce n’est pas encore terminé puisque l’OM s’apprête à accueillir des renforts supplémentaires. Si un nouveau défenseur central est attendu dans les prochains jours à Marseille, les dirigeants travaillent également en coulisse pour conclure un énorme échange au milieu.

Ces dernières heures, les médias italiens évoquent la possibilité de voir Ruslan Malinovskyi quitter l’Atalanta Bergame pour s’engager en faveur de l’OM, tandis que Cengiz Under ferait le chemin inverse. Cet échange permettrait surtout au club phocéen de réduire son secteur offensif et dans le même temps de renforcer son entrejeu. De son côté, le club italien serait aussi ouvert à ce deal, car cela lui permettrait d’éviter un départ gratuit de son milieu de terrain, dont le bail expire en juin 2023. Les deux écuries semblent ainsi proches de conclure un accord pour cette opération.

OM Mercato : L’AS Rome touchera 20% sur la revente de Cengiz

Comme l'explique La Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame avancent bien, puisque les deux clubs considèrent ce deal extrêmement intéressant pour leurs intérêts. Les dirigeants marseillais et leurs homologues italiens sont d'ailleurs très optimistes, convaincus que cet échange devrait se conclure au plus vite. La source explique également que les deux joueurs seraient plus ou moins favorables à cet échange. La bonne volonté de toutes les parties impliquées devrait donc faciliter cette opération pas évidente à mettre en place.

Toujours selon le média italien, l’OM et l’Atalanta Bergame doivent à présent s’entendre sur la valeur des deux joueurs. Et c’est là que les choses se compliquent, car l’ OM espère toucher un joli chèque en plus avant de libérer son attaquant turc, dont le bail expire en juin 2025. Par ailleurs, l’AS Rome suit de très près l’évolution de ce dossier. Car les Romains devraient toucher 20% en cas de revente de Cengiz Under. Pour l’heure, cette transaction n’est pas encore bouclée. Les négociations se poursuivent toujours entre les différentes parties.