Toulouse FC Mercato : Un départ au milieu se précise au Téfécé

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 03:48





Toulouse FC Mercato : Un départ se profile au Téfécé en cette fin de mercato estival. Le transfert d'un jeune joueur en manque de temps de jeu est imminent.

Toulouse FC Mercato : Kasongo va signer à l'AC Bellinzone

À un an de la fin de son contrat au Toulouse FC, Samuel Kasongo (20 ans) ne sera pas prolongé. N’ayant pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe professionnelle du TFC, il est sur le départ. Revenu d’un prêt au Neuchâtel Xamax FCS en Suisse, il n’a pas intégré l’équipe de Philippe Montanier. Il figure sur la liste des joueurs concernés par le dégraissage initié par l’entraineur des Toulousains. Selon les informations du site internet Les Violets, le jeune milieu de terrain « va quitter le club de la ville rose pour rejoindre l'AC Bellinzone (en D2 Suisse) ».

D’après la source, Toulouse FC devrait toucher une petite indemnité sur le transfert du Suisse, dont la valeur marchande est estimée à seulement 200 000 euros par Transfermarkt. Arrivé au Toulouse FC à l’été 2020, en provenance de Young Boys de Berne, Samuel Kasongo a joué un seul match (une heure de jeu) avec l’équipe professionnelle, en Coupe de France contre Rumilly. Il n’a donc jamais joué ni en Ligue 1 ni en Ligue 2.

Opération dégraissage au TFC

Promu en Ligue 1 au terme de la saison dernière, le Téfécé a lancé une opération dégraissage, afin de faire la place aux recrues arrivées ou attendues en renfort chez Les Violets. En attendant le départ officiel de Samuel Kasongo, les Pitchouns se sont débarrassés de Bafodé Diakité (défenseur central, 21 ans) et Kalidou Sidibé (milieu défensif, 23 ans). Le premier a été transféré au LOSC pour 3 M€, tandis que le deuxième a rejoint Quevilly-Rouen en Ligue 2. Quant à Sam Sanna (milieu droit, 23 ans) et Mamady Bangré (milieu gauche, 21 ans), ils sont prêtés respectivement au Stade Lavallois et à Quevilly-Rouen.