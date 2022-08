ASSE : Grosse pression sur l'AS Saint-Étienne avant le Havre AC

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 12:32





L’ ASSE affronte le Havre, ce samedi, en ouverture de la 4e journée de Ligue 2. Une grosse pression pèse sur l’AS Saint-Étienne, toujours sans victoire.

ASSE : Perrin met la pression sur Batlles et ses joueurs

C’est l’ ASSE qui ouvre la 4e journée de Ligue 2, ce samedi après -midi (15h), contre le Havre AC. Le match est prévu au stade Geoffroy-Guichard sans supporters, en raison du huis clos infligé au club stéphanois lors de sa relégation en deuxième division. En plus de l’absence de son public, l’AS Saint-Étienne a démarré le championnat avec 3 points en moins, toujours en raison des sanctions de la Commission de discipline de la LFP. Du coup, les Verts sont toujours dans le rouge (-1 point) après trois matchs disputés. Ils ont enregistré une défaite (contre Dijon FCO, 2-1) et deux matchs nuls (face à Nîmes et Quevilly-Rouen), soit seulement deux points pris en ce début de saison.

Insuffisant selon Loïc Perrin, qui espérait mieux, vu la situation de départ de l’ ASSE. « Comptablement, on espérait mieux… » a-t-il lâché en conférence de presse, lors de la présentation de la recrue Benjamin Bouchouari. Les Verts ont concédé 5 buts en 3 matchs. Ce qui n’est pas du tout rassurant avant d’affronter le Havre AC. « On a été surpris à Dijon. Il faut que l’on soit plus solide défensivement pour prendre moins de buts. Quand je parle de la défense, c'est globalement et pas seulement des défenseurs », a déclaré le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne. Un coup de pression sur Laurent Batlles et son équipe, très attendus par la direction et les supporters pour signer enfin leur première victoire.

Le coach de l' ASSE se méfie du Havre AC

Le public de l’ ASSE est certes interdit de stade à domicile pour les 4 premiers matchs, mais le peuple vert soutient son équipe afin de quitter rapidement la dernière place de L2. Les supporters stéphanois attendent donc impatiemment les trois premiers points de la victoire de la part de leur équipe de coeur. Laurent Batlles l’espère également, mais il se méfie du Havre AC. « Le Havre est une équipe très joueuse avec beaucoup de qualité technique. Au milieu de terrain, c’est très bon. Ils ont également des attaquants avec de vraies qualités techniques et athlétiques. Le Havre a une équipe avec des joueurs qui connaissent très bien la Ligue 2 », a prévenu le nouvel entraineur de l' ASSE.

Pour gagner le match contre les Normands, « il faudra aux Stéphanois de monter en intensité pour ne pas les laisser jouer, notamment au milieu de terrain », comme l'a recommandé Batlles à ses joueurs.