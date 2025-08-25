Mercato-choc: Le PSG annonce une pépite française en attaque

Quelques jours seulement après le jeune défenseur Noham Kamara, une autre pépite du PSG rejoint le monde professionnel à moins d’une semaine de la fin du mercato estival. Explications.

Mercato : Une jeune attaquante passe pro avec le PSG

À moins de six jours de la fermeture du mercato estival, le PSG continue le renforcement de ses effectifs. Après l’équipe de Luis Enrique, qui a enregistré la signature du jeune défenseur Noham Kamara (18 ans), c’est au tour de la section féminine de se mettre au diapason.

En effet, le club de la capitale a annoncé ce lundi « la signature du premier contrat professionnel d’Ornella Graziani. L’attaquante formée au sein du Centre de Formation du Club est désormais liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2028. » Internationale tricolore, la joueuse de 18 ans a remporté l’Euro U17 en 2023 et a participé à l’Euro U19 en Pologne cet été.

Avec cette signature, le PSG verrouille l’avenir d’une joueuse appelée à s’installer durablement dans le groupe pro conduit par Paulo César. Née le 19 août 2007 à Meaux (Seine-et-Marne), Ornella Graziani a débuté le football à 7 ans en région parisienne avant d’intégrer le Centre de Formation du Paris Saint-Germain en 2022.

Grâce à sa vitesse, sa justesse technique et son sens du but, elle s’est imposée comme l’une des joueuses offensives les plus prometteuses de sa génération. Lors de la saison 2024-2025, elle a pris part au très beau parcours de l’équipe U19 féminine, dirigée par Paulo César, qui a été sacrée championne de France.

Parallèlement à sa saison avec les U19, Ornella Graziani s’est régulièrement entraînée avec le groupe professionnel. Elle a d’ailleurs disputé ses toutes premières minutes en Arkema Première Ligue avec l’équipe professionnelle le 21 septembre 2024, lors d’une victoire 3-1 face au Montpellier HSC.

« C’est un immense honneur de signer mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Ce Club m’a fait grandir et progresser, et je suis déterminée à tout donner pour continuer à apprendre, aider mes coéquipières et rendre fiers nos supporters », a déclaré Ornella Graziani sur le site officiel du PSG.