Mercato OM : Surprise, Adrien Rabiot en route pour Milan !

Adrien Rabiot va sans doute quitter l’OM dans les jours à venir. Alors que Roberto De Zerbi envisage de le réintégrer dans son équipe, le milieu de terrain est finalement de signer à l’AC Milan.

Mercato OM : Accord contractuel entre Adrien Rabiot et ’AC Milan

Le rupture entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille est consommé. La direction phocéenne a décidé de se séparer de lui son altercation avec Jonathan Rowe. Et malgré le rétropédalage de Roberto De Zerbi, son départ de l’OM est désormais enclenché. Le clan Rabiot ayant des négociations approfondies avec plusieurs courtisans.

Lire aussi : INFO Mercato : Accord secret entre l’OM et Rabiot dévoilé !

Galatasaray, l’Inter Milan et la Juventus sont sur ses traces. Mais c’est bien l’AC Milan qui a pris les devants sur ce dossier. Calcio Mercato 24 révèle même que l’existence d’un accord contractuel entre Adrien Rabiot et le club lombard. Les Rossoneri n’ont plus qu’à s’entendre avec l’OM pour finaliser le deal.

À voir

Mercato-choc: Le PSG annonce une pépite française en attaque

Lire aussi : Mercato : Coup énorme à l’OM, un milieu du Real en approche

Un chèque de 15 millions d’euros est attendu à Marseille pour acter son départ. Adrien Rabiot est donc bien parti pour retrouver son ancien entraîneur Massimiliano Allegri à l’AC Milan. Sa préférence est de disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Mais sa violente altercation dans le vestiaire a tout basculé. Olympiens et Rossoneri ont à présent moins de sept jours pour finaliser cette opération.