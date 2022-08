Naples Mercato : Spalletti officialise une énorme recrue au milieu

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 13:02





Naples Mercato : Comme pressenti ces derniers jours, le Napoli a officiellement enregistré l'arrivée d'une grande promesse du football italien.

Naples Mercato : Giacomo Raspadori est arrivé

C'est sûrement l'éclaircie dans le mercato napolitain. La pépite de Sassuolo, Giacomo Raspadori (22 ans), portera officiellement les couleurs de Naples pendant au moins une saison, puisqu'il arrive en prêt avec option d'achat. Le club l'a annoncé sur son compte Twitter ce matin, portant à huit le nombre de recrues cet été. Précédé d'une excellente réputation dans son ancien club, où il aura surtout brillé durant la dernière saison avec 10 buts et 5 passes décisives en 34 matchs de Série A, Giacomo Raspadori devrait faire le bonheur des supporters napolitains cette saison.

Le natif de Bentivoglio a déjà été sélectionné à 13 reprises pour un total de 3 buts avec la Squadra Azzurra, ce qui en fait l'une des plus grandes promesses du football italien. Le jeune milieu offensif vient renforcer un secteur qui a été chamboulé avec les départs des emblématiques du club Dries Mertens et Lorenzo Insigne. Il aura sans doute la lourde tâche de porter le jeu des Gli Azzurri durant l'exercice 2022-2023, aux côtés d'autres recrues. Le montant de son option d'achat est fixée à 35 millions d'euros selon Sky Sport Italia.

Fabian Ruiz plus que jamais sur le départ

L'arrivée de Giacomo Raspadori devrait également confirmer le départ de Fabian Ruiz. Pisté par le PSG ces dernières semaines, le milieu de terrain espagnol n'a pas été appelé par son entraîneur Luciano Spalletti pour le match contre Monza ce dimanche. Un indice qui pourrait bien montrer qu'il s'agit bien de ses dernières heures sous le maillot napolitain.

Cependant, les discussions entre le Napoli et le PSG semblent au ralenti ces derniers jours. Alors que les Gli Azzurri demandent toujours 30 millions d'euros minimum pour leur meneur de jeu selon le quotidien italien Il Mattino, le directeur sportif du PSG Luis Campos préfèrerait d'abord vendre quelques éléments avant d'acheter Fabian Ruiz. Et tandis que la vente d'Abdou Diallo au Milan AC aurait capoté, l'opération risque de se compliquer de plus en plus si le PSG ne trouve pas de solution alternative.