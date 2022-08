LOSC-PSG : Galactique, le Paris SG étrille Lille, les notes !

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2022 à 23:42





En clôture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG est allé battre le LOSC au Stade Pierre Mauroy. Découvrez les notes des joueurs de Christophe Galtier.

LOSC-PSG : Mbappé et Neymar répondent à la polémique

En clôture de la troisième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain était ce dimanche soir sur la pelouse de Lille OSC. Dans un match parfaitement maîtrisé, l’équipe de Christophe Galtier a offert un véritable récital aux amoureux du football. Porté par son trio offensif magique, le club de la capitale a infligé un cinglant 7 buts à 1 à leur hôte du jour. Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire du Championnat français en inscrivant certainement le but le plus rapide à la 8e seconde du match.

Auteur d’un triplé, l’attaquant français a été imité par Neymar Jr qui s’est illustré avec un doublé. Plus en vue et rayonnant depuis le début de la saison, le milieu offensif brésilien de 30 ans a marqué un doublé. Tout logiquement, la star brésilienne a été désignée comme l’homme du match. Lionel Messi et Achraf Hakimi ont été les autres buteurs du PSG face au LOSC. Avec ce large succès, le Paris SG signe son troisième succès de la saison est la seule équipe à réaliser un sans-faute.

Les Rouge et Bleu sont impressionnants offensivement (17 buts), mais ont tendance à parfois se laisser aller en défense (3 buts contre). Confrontés au défi lancé conjointement par leur coach Christophe Galtier et le conseiller du club Luis Campos, à savoir boucler le championnat invaincus, Lionel Messi et ses coéquipiers ont donc déroulé ce dimanche soir à Lille.

Jamais une équipe du championnat de France n’avait débuté sa saison par trois victoires par trois buts d’écart ou plus. C’est dire la puissance de feu d’un PSG qui en trois journées a déjà inscrit 17 buts. Un Paris leader qui repousse aisément ses premiers poursuivants, le RC Lens et l’OM, à deux longueurs.

LOSC-PSG : Les notes des joueurs du Paris SG

Gianluigi Donnarumma (7) –

Souvent très bon quand il a été sollicité, il a tout de même pris un but mais il est très difficile de dire que c’est de sa faute.

Sergio Ramos (7)

Souvent solide même dans des situations compliquées avec des contres, il prend un carton jaune sur un excès d’agressivité mais n’a pas paniqué. Il a parfois été un peu moins impérial Remplacé à la 80e minute par Danilo Pereira.

Marquinhos (8)

Il remplit très bien son rôle de défenseur qui doit parfois monter au milieu et est dangereux sur un coup de pied arrêté. Le capitaine va mieux dans ce PSG moins en panique.

Presnel Kimpembe (7)

Le Titi parisien va beaucoup mieux cette saison, même s’il reste quelques défauts à corriger. Mais ce PSG qui joue haut lui convient beaucoup plus.

Achraf Hakimi (8)

On peut vite oublier que le Marocain a été un peu en difficulté sur la seconde partie de saison dernière. Enfin utilisé comme il le faut, il enchaîne les performances très convaincantes et est encore décisif : 1 but et 1 passe. Un gros match du piston, qui n’a pas été particulièrement en difficulté défensivement. Remplacé à la 80e minute par Nordi Mukiele.

Vitinha (7)

Parfois un peu en plus en difficulté, il a aussi énormément apporté par moments. Il n’est pas le joueur que l’on remarque le plus, mais il faut un grand travail. Remplacé à la 83e minute par Leandro Paredes.

Marco Verratti (7)

L’Italien a été très bon, avec toujours un apport dans le jeu très important pour sortir du pressing et lancer des occasions. Cela sans oublier les efforts défensifs. Il peut être encore plus fort, mais c’est déjà un beau match de Verratti. Remplacé à la 62e minute par Renato Sanches.

Nuno Mendes (8)

Le Portugais confirme encore qu’il est un piston gauche plus qu’un défenseur gauche. Il reste très correct défensivement, mais c’est moins marquant que son très grand apport offensif. Il peut améliorer encore la prise de précision, mais il est super actif, capable de créer des situations et il est encore décisif. Remplacé à la 62e minute par Juan Bernat.

Neymar (9,5)

2 buts, 3 passes décisives et des efforts défensifs même à 1-6, que demander de plus au Brésilien ? Il y a tout de même quelques petits ratés, dont une frappe, et il faudrait peut-être un plus gros adversaire pour pousser au 10.

Lionel Messi (8,5)

De nombreuses occasions créées, 1 but et 1 passe décisive, l’Argentin montre encore que son rôle au PSG cette saison lui convient beaucoup mieux. Il est simplement un peu moins décisif que Neymar, mais ce ne sont que des détails.

Kylian Mbappé (9,5)

3 buts, mais pas une passe décisive. C’est le petit point qui fait qu’il a une note plus basse que Neymar, mais ce n’est qu’un détail (et il défend moins, mais il n’a pas forcément ce rôle). Il a montré qu’il monte en puissance et écarte ceux qui avaient déjà douté de sa place dans l’attaque parisienne.