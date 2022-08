ASSE Mercato : Un attaquant ghanéen arrive à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 23 août 2022 à 12:35





ASSE Mercato : Alors que Saint-Etienne explore depuis peu des pistes étrangères, le club aurait bouclé un accord avec un joueur du Rio Ave.

ASSE Mercato : Saint-Etienne tient son nouvel avant-centre

Les lignes commencent enfin à bouger à l’AS Saint-Etienne, qui devrait accueillir son premier renfort au poste de N°9 ces prochains jours. Impacté par les départs libres de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et du transfert de Denis Bouanga, le club ligérien peinait jusqu’alors à boucler une arrivée à la pointe de l’attaque, essuyant notamment des échecs sur certains dossiers. Mais tout semble se décanter ces derniers jours. Face au début de saison cauchemardesque des Verts, Loïc Perrin a décidé d’accélérer sur ses dossiers en attaque et aurait bouclé une arrivée importante du côté du championnat portugais.

Comme annoncé ce matin par Sainté Inside, l’ ASSE a obtenu un accord précieux avec un avant-centre du Portugal. Si le nom du joueur n’avait alors pas fuité, l’insider Pedro Sepulveda indique sur Twitter qu’il s’agit du Ghanéen Abdul-Aziz Yakubu. L’attaquant de 23 ans, prêté au club de Rio Ave, aurait donné son feu vert à Saint-Etienne pour une arrivée dans la Loire ces prochains jours. D’après le journaliste spécialisé, la direction ligérienne serait en " négociations avancées " avec Rio Ave pour signer le natif de Tamale.

Les Verts auraient déjà fait une proposition de 1,75 millions d’euros au club portugais qui possède 50% des droits du joueur. L’autre moitié restante appartenant au Vitória Guimarães. La saison dernière, Yakubu avait inscrit 11 buts en deuxième division portugaise, aidant le club à monter en Liga Portugal Bwin. Un très bon coup pour l’équipe de Laurent Batlles, qui pourrait de fait officialiser le transfert du joueur avant la rencontre face à Valenciennes samedi.

ASSE Mercato : Enzo Crivelli sondé par Saint-Etienne

Dans sa quête de renforts offensifs, l’AS Saint-Etienne aurait émis l’idée de faire revenir Enzo Crivelli dans la Loire, après son prêt chaotique la saison dernière. L’ancien Bordelais, toujours sous contrat avec l’Istanbul Başakşehir en Turquie, fait partie de la shortlist des Verts pour parfaire son attaque cet été. Le joueur de 27 ans ne ferait cependant pas l’unanimité au sein de la direction ligérienne. Son état physique poserait question et son profil ne serait totalement en adéquation avec les attentes de Laurent Batlles, annonce le site EVECT. Pour rappel, la saison dernière, Enzo Crivelli n’avait disputé que 6 rencontres à causes de pépins physiques, pour 0 but inscrit.