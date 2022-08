PSG Mercato : Campos prépare une belle opération en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 23 août 2022 à 17:35





PSG Mercato : À une dizaine de jours de la fermeture du mercato estival, Luis Campos accélère sur certains dossiers chauds toujours en attente au Paris SG.

PSG Mercato : Un jeune attaquant bientôt prolongé au Paris SG

Alors qu'il n'a jamais fermé la porte à une prolongation et attendait avec impatience la nouvelle direction sportive du Paris Saint-Germain pour prendre sa décision, Djeidi Gassama aurait finalement tranché sur son avenir, selon les informations rapportées ce mardi par le quotidien L’Équipe. L’attaquant de 18 ans sous contrat jusqu’en 2023 travaille au quotidien avec le groupe de l’après-midi au Camp des Loges, en marge du groupe de Christophe Galtier, et ce malgré son bon début de préparation avant le départ au Japon pour la tournée estivale, puis le Trophée des Champions. Cependant, le PSG compte sur son prodige français. La publication sportive assure que l’ambition du club de la capitale est de lui faire signer rapidement un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Toutefois, Djeidi Gassama ne devrait pas rester cette saison sous les ordres de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Djeidi Gassama va être prêté cette saison

Formé au Paris Saint-Germain, Djeidi Gassama est considéré comme l’un des meilleurs joueurs en U19 la saison dernière. Barré par la rude concurrence au sein de l’équipe première des Rouge et Bleu, le natif de Nieleba Haouisse va être prolongé, avant un prêt dans trois clubs possibles. « Djeidi Gassama va être prolongé, avant un prêt au Cercle Bruges, FC Bâle ou Almeria. » Comptant sur le joueur pour le futur, le Paris Saint-Germain veut donc lui permettre de pouvoir gagner un peu plus de temps de jeu pour progresser et accumuler de l’expérience.

« Je suis très heureux d’avoir effectué mes premières minutes en professionnel avec mon club formateur, c’est important. Et je vais encore travailler pour aller chercher une autre chance. Ce que je ressens lors de mon entrée ? Je suis content, excité, j’ai envie de jouer. C’est une fierté, pour mes parents, mes amis qui me regardent », avait déclaré Djeidi Gassama après ses premières minutes jouées en fin de saison dernière face à Montpellier. Le journaliste Marc Mechenoua de Goal confirme l’intérêt du FC Bruges, qualifié pour la Ligue des Champions, pour l’ailier parisien.