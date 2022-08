PSG Mercato : Le Paris SG proche d'un deal exceptionnel en attaque

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 11:18





PSG Mercato : Souhaitant recruter un nouveau buteur, le Paris SG devrait se séparer d'un grand attaquant avant la fin du marché des transferts.

PSG Mercato : Un buteur parisien pourrait filer en Turquie

Le Paris Saint-Germain pourrait réaliser une nouvelle vente aujourd’hui avec le transfert de Junior Dina-Ebimbe à l’Eintracht Francfort. Le PSG devrait recevoir un chèque de 6,5 millions d’euros et un pourcentage sur une éventuelle vente du milieu de 22 ans. Le Paris SG continue donc son dégraissage massif et Luis Campos et Antero Henrique se montrent intransigeants envers les joueurs du loft.

Dans cette optique, Mauro Icardi pourrait également quitter le club de la capitale avant le 1er septembre. Annoncé restant à cause du manque de sollicitation, la situation du buteur argentin a connu plusieurs avancées. Le natif de Rosario pourrait se relancer en Turquie selon les dernières informations de la presse italienne. Mauro Icardi est au cœur d’une guerre entre les deux géants du fotball turc, Fenerbahçe et Galatasaray. Le buteur argentin souhaite quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu et le championnat turc aurait attiré son attention. Galatasaray garde une longueur d’avance dans ce dossier. Selon les informations de Gianluigi Longari, les Rouge et Jaune seraient désormais ouverts à l’idée de proposer une offre importante de contrat à Mauro Icardi. Les négociations entre les stambouliotes et le PSG pourraient débuter rapidement. Récent 13e de Superlig, Galatasaray a entamé un nouveau cycle pour redevenir champion de Turquie.

PSG Mercato : Mauro Icardi se rapproche d’un départ du Paris SG

Le Paris Saint-Germain pourrait réussir son pari en se séparant d’Idrissa Gueye, Ander Herrera et Mauro Icardi. Au début de l’été, les trois parisiens ne souhaitaient pas quitter le PSG et leurs contrats respectifs les mettaient en position de force. Depuis, la nouvelle direction du club de la capitale a durci le ton et la situation a évolué. Mauro Icardi devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été en prêt et le Paris SG aimerait inclure une obligation d’achat de 25 millions d’euros. Reste à savoir si les deux clubs stambouliotes seront prêts à accéder aux demandes du PSG pour enrôler l’international argentin.