OGC Nice Mercato : Tension au Gym sur la fin du marché des transferts

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 04:15





OGC Nice Mercato : Alors que la fin du marché des transferts d’été approche, l’entraineur Lucien Favre serait mécontent des dirigeants du Gym.

Lucien Favre est de plus en plus sous pression à l’ OGC Nice ! Son équipe a enregistré deux matchs nuls et une défaite en Ligue 1 ce début de saison. À un peu plus d’une semaine de la fermeture du mercato estival, l’entraineur du Gym attend impatiemment des renforts sur la Côte d’Azur. Il a ciblé des postes à renforcer qui ne le sont toujours pas. Et cela commence à l’agacer du mercato niçois, selon les informations de RMC Sport. « Chaotique sur le terrain, le début de saison de Nice l'est également en interne. Lucien Favre s'agace du mercato des Aiglons, lui qui attend encore plusieurs renforts », a appris le média.

L’entraineur de l’ OGC Nice souhaite en priorité des arrivées aux postes de latéral gauche, d’ailier et d’attaquant de pointe. « À une semaine de la fin du mercato, ces postes sont toujours vacants. Les derniers résultats et les performances décevantes ne font qu'ajouter de la tension et de la pression sur les épaules de Lucien Favre », a indiqué la radio.

Aaron Ramsey ne serait pas le choix de Favre !

Les Aiglons ont pourtant recruté l’emblématique gardien de but danois Kasper Schmeichel (36 ans) à Leicester City et l’expérimenté Aaron Ramsey (31 ans) en Provence de la Juventus. En plus des jeunes, talentueux et prometteurs Mattia Viti (défenseur central, 20 ans), Alexis Beka Beka (milieu défensif, 21 ans), Rares Ilie (ailier gauche, 19 ans) et Marcin Bulka (gardien de but, 22 ans). Si l’on se fie aux indiscrétions de la source, Lucien Favre est en désaccord avec la direction de l’ OGC Nice sur les choix des recrues. Il n’aurait pas validé l’arrivée d’Aaron Ramsey par exemple.

« Le cas d'Aaron Ramsey en est le parfait exemple, Favre n'en voulait pas, mais Iain Moody (éphémère conseiller sportif des niçois) a fait en sorte de l'avoir. Preuve du manque de profondeur dans l’effectif niçois », explique RMC Sport, tout en apprenant que le nouveau coach du Gym « s’oppose au départ de Flavius Daniliuc, tant qu’il n’a pas de remplaçant ». Le défenseur central est en effet convoité par des clubs de Serie A : l'US Salernitana et Bologne FC.