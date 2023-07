Arrivé au FC Nantes en 2019, Alban Lafont, gardien titulaire, dispose d’un bon de sortie et a jusqu’à fin juillet pour trouver un nouveau club.

Mercato FC Nantes : Quel futur pour Alban Lafont ?

D'après L'Équipe, le FC Nantes a fait savoir à Alban Lafont qu'il disposait d'un bon de sortie jusqu'à fin juillet. Un timing serré donc pour le portier français qui va devor trouver un nouveau club en moins d'un mois. Le Canaris, en fin de contrat en 2024, s'est affirmé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis son retour en France (après un passage à Toulouse de 2015 à 2018), et a été l'un des artisans majeurs du titre du FCN en Coupe de France en 2022. Ce serait donc un gros coup dur pour Nantes que de voir partir libre son gardien qui a une valeur marchande estimée à 16 millions d'euros, selon Transfermarkt.

Le gardien de 24 ans intéresse plusieurs clubs en Europe. En Angleterre par exemple, Brentford pourrait le recruter en cas de départ de David Raya, le gardien titulaire du club anglais. Alban Lafont intéresse aussi en France, où l'AS Monaco et l'OM gardent un œil. Le deuxième club porte un fort intérêt pour le gardien français. En effet, l'Olympique de Marseille chercherait un gardien capable de concurrencer Pau Lopez auteur d'une saison en demi-teinte, avec une première partie de saison fantastique, et une deuxième partie de saison un peu plus compliquée, à l'image du club.

Qui pour remplaçer Lafont ?

Le potentiel départ d'Alban Lafont va donc forcer les dirigeants nantais à trouver un autre gardien, et selon Ouest-France, Marcin Bulka, le gardien remplaçant de l'OGC Nice, serait l'une des pistes du FC Nantes. À 23 ans et est en quête de temps de jeu, il se trouve coincé derrière Kasper Schmeichel à Nice. Le FCN tenterait donc de lancer la carrière du gardien polonais qui a une valeur marchande estimée à 2 millions d'euros.

Le FC Nantes pourrait donc perdre deux de ses meilleurs joueurs cet été : Alban Lafont d'une part et Ludovic Blas de l'autre, qui devrait partir en direction du Stade Rennais. De plus, les Canaris auraient du mal à trouver un successeur à Ludovic Blas, qui avait inscrit le penalty victorieux face à Nice en finale de la Coupe de France 2022. L'effectif nantais sera donc sûrement très différent de ce qu'on a connu ces dernières années...