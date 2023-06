En fin de contrat à l'OGC Nice, Aaron Ramsey n'a toujours pas prolongé. Le milieu gallois estime qu'un retour dans un certain club n'est pas impossible.

Quels enseignements tirer de la dernière saison de l'OGC Nice ? Après une élimination en quarts de finale de Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle, et une neuvième place en Ligue 1, le club azuréen a en tout cas une priorité : se renforcer. Le mercato estival est ouvert depuis le 10 juin, et les Aiglons ne se sont pas faits prier pour se lancer à la chasse aux joueurs.

Ces derniers jours, le Gym tente de compenser les nombreux départs actés en fin de saison. Pour rappel, Joe Bryan, Nicolas Pépé, Ross Barkley et Andy Delort ne porteront plus le maillot du club lors du prochain exercice. C'est du côté de Chelsea qu'un premier transfert pourrait être réalisé. Selon les informations de Foot Mercato, le club détenu par Jim Ratcliffe s'intéresserait à David Datro Fofana. Le jeune attaquant (20 ans), déjà international ivoirien (3 sélections), n'a disputé que 3 rencontres avec les Blues cette saison et n'entre donc pas dans leurs plans.

Aaron Ramsey ouvert à un retour à Cardiff City

En attendant de connaître les résultats de la piste David Datro Fofana, le Gym se prépare également à perdre un nouveau joueur. En l'occurence, il s'agirait ici d'Aaron Ramsey. L'international gallois (80 sélections, 20 buts), bien que très utilisé cette saison (27 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe décisive), n'a toujours pas officiellement prolongé. L'OGCN s'apprête à le laisser partir libre, lui qui est en fin de contrat le 30 juin.

Pourtant, le son de cloche est différent chez Nice-Matin, qui croit savoir que son contrat a été automatiquement renouvelé d'un an. Le média azuréen affirme également que le joueur serait même partant pour une prolongation jusqu'en juin 2025. En tout cas, ses dernières déclarations ne vont pas forcément dans ce sens. « C'est sûr qu’un jour j'aimerais y retourner (à Cardiff City), mais qui sait quand ce sera le cas. Nous verrons. Il y a quelques choses qui doivent être réglées maintenant au cours des prochaines semaines pour moi » a-t-il assuré auprès de Sky Sports, évoquant son club formateur. Restez connectés, le dénouement est proche.