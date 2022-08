OM Mercato : Marseille proche de boucler une arrivée au milieu

Publié par Timothée Jean le 25 août 2022 à 15:36





OM Mercato : Déterminé à révolutionner son effectif cet été, l’Olympique de Marseille est proche de recruter un nouveau milieu de terrain.

OM Mercato : Accord trouvé entre Marseille et Malinovskyi

Le mercato estival se poursuit du côté de l' OM, notamment dans le sens des arrivées. Désireux d’offrir une équipe compétitive à son entraîneur Igor Tudor, la direction phocéenne est déjà parvenue à mettre la main sur onze nouvelles recrues, et ce n’est pas encore terminé. Malgré l’arrivée récente de Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome, les dirigeants marseillais travaillent en toute discrétion pour attirer un milieu de terrain supplémentaire. Comme l’indique la presse italienne, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Ruslan Malinovskyi.

Le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame entretient une relation tendue avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, qui n’hésite pas à le laisser sur le banc de touche cette saison. Agacé par ce traitement, le joueur de 29 ans souhaiterait quitter l’Atalanta Bergame en cette fin de mercato. Il aurait missionné ses représentants pour lui trouver un nouveau point de chute. L’ OM aurait alors sauté sur l’occasion pour tenter le recruter.

Et si Tottenham semblait tenir la corde pour sa signature, ce dossier connaît un rebondissement favorable à Marseille. Foot Mercato assure en effet que Ruslan Malinovskyi, bien qu’intéressé par la perspective de rebondir en Premier League cet été, aurait finalement changé d’avis. La source assure que le milieu de terrain ukrainien serait dorénavant d’accord pour rejoindre l’OM en cette fin de mercato. Une très bonne nouvelle pour les Phocéens qui paraissent à présent en pole position pour sa signature.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi, un deal compliqué pour Marseille

Les dirigeants phocéens devraient donc intensifier les négociations avec leurs homologues italiens afin de finaliser cette opération. Sky Sports révèle d'ailleurs que l’ OM et l'Atalanta Bergame sont déjà en discussion pour un échange, incluant Cengiz Under dans le deal. Sauf que la transaction s’annonce très complexe, car les deux formations négocieraient en réalité pour deux transferts séparés. Les deux écuries devront ainsi s'entendre sur les modalités de ces deux transferts. Et c’est là que les choses se compliquent, puisque l’Atalanta Bergame espère toucher un joli chèque avant de libérer son joueur de sa dernière année de contrat.

Autre obstacle de taille dans ce dossier, Cengiz Under ne serait pas vraiment intéressé à l’idée de rejoindre la formation italienne. L’attaquant turc a confirmé à maintes reprises qu’il était déterminé à disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises. La direction de l’ OM devra de ce fait trouver une autre solution si elle souhaite réellement finaliser la signature de Ruslan Malinovskyi. Un dénouement heureux n’est donc pas à exclure dans ce dossier.